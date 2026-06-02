Кабмин КР ужесточает правила обращения с радиоактивными отходами

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение масштабный проект новых санитарных правил и нормативов, регулирующих обращение с радиоактивными отходами. Жесткий документ призван установить единые и бескомпромиссные требования радиационной безопасности на всех этапах - от сбора и хранения до перевозки и захоронения опасных материалов.

Необходимость разработки новых норм объясняется образовавшимся правовым вакуумом: после утраты силы прежних правил в республике отсутствовал комплексный нормативный акт, регулирующий эту специфическую сферу. При этом в Кыргызстане источники ионизирующего излучения активно используются в медицине, промышленности и науке - от диагностики и лечения тяжелых заболеваний до проведения сложных технических и контрольных процедур на производствах.

Новый проект предусматривает жесткие обязательные требования для абсолютно всех организаций, работающих с радиоактивными веществами, а также для транспортных компаний и специализированных предприятий, занимающихся их утилизацией.

Согласно документу, в стране вводится детальный регламент для каждого этапа работы с опасными материалами:

Удаленность от людей и воды: Пункты захоронения радиоактивных отходов должны размещаться строго вне зон перспективной жилой застройки. Минимальное расстояние до водоемов и источников подземных вод должно составлять не менее 500 метров.

Зоны безопасности: Вокруг таких объектов предлагается установить санитарно-защитную зону радиусом до 1 километра. Также предусматривается обязательный резерв территории для эксплуатации хранилищ на срок не менее 20 лет.

Транспортировка под контролем МВД: Перевозка отходов будет осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным системой радиационной защиты, средствами непрерывного контроля и аварийным оборудованием. Все маршруты перемещения грузов станут в обязательном порядке согласовываться с органами внутренних дел.

Кадровый фильтр и защита сотрудников: К работе с радиоактивными отходами категорически не будут допускаться лица младше 18 лет. Персонал обяжут проходить регулярные медицинские осмотры, специализированное обучение по радиационной безопасности и строгую проверку знаний.

Особые ограничения: Для беременных женщин и кормящих матерей работа с источниками ионизирующего излучения будет полностью запрещена.

Кроме того, проект детально прописывает классификацию отходов по степени их опасности, требования к защитным контейнерам и общесистемному радиационному контролю. В настоящее время документ доступен для ознакомления и открыт для предложений в рамках процедуры общественного обсуждения.