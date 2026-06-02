Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 101.60 - 102.50

Кабмин КР ужесточает правила обращения с радиоактивными отходами

272  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение масштабный проект новых санитарных правил и нормативов, регулирующих обращение с радиоактивными отходами. Жесткий документ призван установить единые и бескомпромиссные требования радиационной безопасности на всех этапах - от сбора и хранения до перевозки и захоронения опасных материалов.

Необходимость разработки новых норм объясняется образовавшимся правовым вакуумом: после утраты силы прежних правил в республике отсутствовал комплексный нормативный акт, регулирующий эту специфическую сферу. При этом в Кыргызстане источники ионизирующего излучения активно используются в медицине, промышленности и науке - от диагностики и лечения тяжелых заболеваний до проведения сложных технических и контрольных процедур на производствах.

Новый проект предусматривает жесткие обязательные требования для абсолютно всех организаций, работающих с радиоактивными веществами, а также для транспортных компаний и специализированных предприятий, занимающихся их утилизацией.

Согласно документу, в стране вводится детальный регламент для каждого этапа работы с опасными материалами:

Удаленность от людей и воды: Пункты захоронения радиоактивных отходов должны размещаться строго вне зон перспективной жилой застройки. Минимальное расстояние до водоемов и источников подземных вод должно составлять не менее 500 метров.

Зоны безопасности: Вокруг таких объектов предлагается установить санитарно-защитную зону радиусом до 1 километра. Также предусматривается обязательный резерв территории для эксплуатации хранилищ на срок не менее 20 лет.

Транспортировка под контролем МВД: Перевозка отходов будет осуществляться исключительно специализированным транспортом, оснащенным системой радиационной защиты, средствами непрерывного контроля и аварийным оборудованием. Все маршруты перемещения грузов станут в обязательном порядке согласовываться с органами внутренних дел.

Кадровый фильтр и защита сотрудников: К работе с радиоактивными отходами категорически не будут допускаться лица младше 18 лет. Персонал обяжут проходить регулярные медицинские осмотры, специализированное обучение по радиационной безопасности и строгую проверку знаний.

Особые ограничения: Для беременных женщин и кормящих матерей работа с источниками ионизирующего излучения будет полностью запрещена.

Кроме того, проект детально прописывает классификацию отходов по степени их опасности, требования к защитным контейнерам и общесистемному радиационному контролю. В настоящее время документ доступен для ознакомления и открыт для предложений в рамках процедуры общественного обсуждения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458993
Теги:
Кыргызстан, уран, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  