Регион уходит вперед, или кому достанется энергетическое лидерство в ЦА

В ходе майского визита президента России Владимира Путина в Казахстан, две страны подписали межправительственное соглашение о строительстве первой казахстанской атомной электростанции. Стоимость проекта - $16,5 млрд. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал его "масштабным проектом, который станет локомотивом научно-образовательного, технологического взаимодействия, обеспечит развитие новых смежных отраслей энергетики и индустрии в целом". Владимир Путин, в свою очередь, обозначил строительство АЭС как ключевой совместный проект в энергетической сфере и особо подчеркнул, что речь идет не просто об объекте, а о создании целой отрасли, включая подготовку профессиональных кадров.

Центральная Азия делает ставку на мирный атом. И пока одни страны региона переходят от переговоров к подписям и стройплощадкам, Кыргызстан все еще находится на этапе осмысления. Цена промедления - не только киловатт-часы, но и место в новой энергетической архитектуре региона.

Природа больше не партнер

Десятилетиями гидроэнергетика была гордостью и опорой Кыргызстана. Горные реки, каскады ГЭС, дешевая и, казалось бы, неиссякаемая энергия. Но климатическая реальность вносит свои коррективы. Маловодные годы становятся не исключением, а закономерностью. Выработка падает именно тогда, когда потребление растет - зимой, в периоды промышленных пиков, в условиях расширяющейся экономики.

Растущее население, новые производства, цифровизация - все это формирует спрос, который гидрогенерация в одиночку покрыть уже не способна. Диверсификация энергобаланса из желательной меры превращается в необходимость.

Атом как стратегия

Казахстанский пример важен именно своей масштабностью. Соглашение с Россией - это не контракт на строительство объекта. Это формирование отрасли: инженерные школы, ядерная медицина, смежные производства, технологический суверенитет на десятилетия вперед.

Для Кыргызстана, последовательно работающего над диверсификацией экономики, этот мультипликативный эффект может оказаться ценнее, чем сами мегаватты.

Голос парламента

В Кыргызстане разговор о важности строительства АЭС вошел в активную фазу. По словам депутата ЖК Гули Кожокуловой, развитие атомной энергетики необходимы Кыргызстану.

"Работа на уровне двух президентов ведется, консультации проходят на разных правительственных и экспертных площадках. Уверена, что в ближайшее время мы услышим конкретные решения. Причем речь идет не только о возможном строительстве атомной электростанции, но и о развитии ядерной медицины, подготовке специалистов и внедрении современных технологий. Насколько мне известно, эти вопросы уже прорабатываются на уровне профильных структур и рабочих групп. Тем более, сегодня вопрос энергетической безопасности становится для Кыргызстана одним из ключевых. Страна развивается быстрыми темпами, растет численность населения, увеличиваются объемы производства и потребление электроэнергии. При этом мы регулярно сталкиваемся с последствиями природных катаклизмов и маловодья, от которого напрямую зависит работа гидроэлектростанций. В этих условиях атомная энергетика может стать надежным и долгосрочным источником генерации, который позволит снизить зависимость от природных факторов и обеспечить устойчивое энергоснабжение. Многие государства сегодня делают ставку именно на мирный атом как на инструмент укрепления энергетической независимости и экономического роста", - подчеркнула парламентарий.

При этом Кожокулова трезво оценивает общественный климат вокруг таких решений. По ее мнению, дискуссии неизбежны, но масштабные проекты принимаются исходя из национальных интересов и долгосрочных потребностей экономики и важности подобных проектов для будущего страны.

"Если проект будет отвечать требованиям безопасности, экономической эффективности и экологическим стандартам, то строительство атомной электростанции может стать важным шагом в укреплении энергетической независимости республики и ее долгосрочных перспектив", - резюмировала она.

Регион формирует новую энергетическую карту. Казахстан на ней уже обозначен жирной линией. Понятно одно, что энергетическое лидерство в Центральной Азии достанется тем, кто принимает решения.