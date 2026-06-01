Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 101.60 - 102.50

Регион уходит вперед, или кому достанется энергетическое лидерство в ЦА

54  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе майского визита президента России Владимира Путина в Казахстан, две страны подписали межправительственное соглашение о строительстве первой казахстанской атомной электростанции. Стоимость проекта - $16,5 млрд. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал его "масштабным проектом, который станет локомотивом научно-образовательного, технологического взаимодействия, обеспечит развитие новых смежных отраслей энергетики и индустрии в целом". Владимир Путин, в свою очередь, обозначил строительство АЭС как ключевой совместный проект в энергетической сфере и особо подчеркнул, что речь идет не просто об объекте, а о создании целой отрасли, включая подготовку профессиональных кадров.

Центральная Азия делает ставку на мирный атом. И пока одни страны региона переходят от переговоров к подписям и стройплощадкам, Кыргызстан все еще находится на этапе осмысления. Цена промедления - не только киловатт-часы, но и место в новой энергетической архитектуре региона.

Природа больше не партнер

Десятилетиями гидроэнергетика была гордостью и опорой Кыргызстана. Горные реки, каскады ГЭС, дешевая и, казалось бы, неиссякаемая энергия. Но климатическая реальность вносит свои коррективы. Маловодные годы становятся не исключением, а закономерностью. Выработка падает именно тогда, когда потребление растет - зимой, в периоды промышленных пиков, в условиях расширяющейся экономики.

Растущее население, новые производства, цифровизация - все это формирует спрос, который гидрогенерация в одиночку покрыть уже не способна. Диверсификация энергобаланса из желательной меры превращается в необходимость.

Атом как стратегия

Казахстанский пример важен именно своей масштабностью. Соглашение с Россией - это не контракт на строительство объекта. Это формирование отрасли: инженерные школы, ядерная медицина, смежные производства, технологический суверенитет на десятилетия вперед.

Для Кыргызстана, последовательно работающего над диверсификацией экономики, этот мультипликативный эффект может оказаться ценнее, чем сами мегаватты.

Голос парламента

В Кыргызстане разговор о важности строительства АЭС вошел в активную фазу. По словам депутата ЖК Гули Кожокуловой, развитие атомной энергетики необходимы Кыргызстану.

"Работа на уровне двух президентов ведется, консультации проходят на разных правительственных и экспертных площадках. Уверена, что в ближайшее время мы услышим конкретные решения. Причем речь идет не только о возможном строительстве атомной электростанции, но и о развитии ядерной медицины, подготовке специалистов и внедрении современных технологий. Насколько мне известно, эти вопросы уже прорабатываются на уровне профильных структур и рабочих групп. Тем более, сегодня вопрос энергетической безопасности становится для Кыргызстана одним из ключевых. Страна развивается быстрыми темпами, растет численность населения, увеличиваются объемы производства и потребление электроэнергии. При этом мы регулярно сталкиваемся с последствиями природных катаклизмов и маловодья, от которого напрямую зависит работа гидроэлектростанций. В этих условиях атомная энергетика может стать надежным и долгосрочным источником генерации, который позволит снизить зависимость от природных факторов и обеспечить устойчивое энергоснабжение. Многие государства сегодня делают ставку именно на мирный атом как на инструмент укрепления энергетической независимости и экономического роста", - подчеркнула парламентарий.

При этом Кожокулова трезво оценивает общественный климат вокруг таких решений. По ее мнению, дискуссии неизбежны, но масштабные проекты принимаются исходя из национальных интересов и долгосрочных потребностей экономики и важности подобных проектов для будущего страны.

"Если проект будет отвечать требованиям безопасности, экономической эффективности и экологическим стандартам, то строительство атомной электростанции может стать важным шагом в укреплении энергетической независимости республики и ее долгосрочных перспектив", - резюмировала она.

Регион формирует новую энергетическую карту. Казахстан на ней уже обозначен жирной линией. Понятно одно, что энергетическое лидерство в Центральной Азии достанется тем, кто принимает решения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459007
Теги:
Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  