В Караколе масштабно отметили Международный день защиты детей

- Алина Мамаева
В Караколе состоялся масштабный праздник, посвящённый Международному дню защиты детей. Организатором мероприятия выступила мэрия города Каракол при поддержке АНО "Евразия".

На центральной площади имени Чынгыза Айтматова собралось более 20 тысяч жителей и гостей города. Для детей и их родителей была подготовлена насыщенная бесплатная программа: парад ростовых кукол, интерактивные и развлекательные площадки, выступления фокусников и цирковых артистов, а также яркое шоу барабанщиков. На площадке работали более 20 батутов и игровых зон, а детям раздали свыше 10 тысяч порций мороженого.

Кульминацией праздника стал вечерний концерт с участием популярных артистов Кыргызстана и России. Перед публикой выступили иллюзионист Адиль Каипов, исполнители Amirchik и Жийдеш, российская певица Клава Кока, а также легендарная группа "Дискотека Авария". Концерт сопровождался бурными аплодисментами и создал по-настоящему праздничную атмосферу.

С поздравлением к жителям и гостям города обратился мэр Каракола Талантбек Иманов: "Дети - это наше главное богатство и будущее страны. Наша задача - создавать условия, в которых каждый ребёнок сможет получать качественное образование, раскрывать свои таланты, развиваться и чувствовать заботу общества. Международный день защиты детей напоминает нам о важности поддержки семьи, укрепления традиционных ценностей и внимания к вопросам воспитания подрастающего поколения. От всей души желаю нашим детям крепкого здоровья, счастья, благополучия и ярких успехов".

Праздник завершился красочным фейерверком. Он стал символом единства, доброты и заботы о подрастающем поколении, ещё раз подчеркнув, что дети - главное достояние общества и залог успешного будущего страны.

Масштабное празднование Международного дня защиты детей в очередной раз подтвердило статус Каракола как современного и динамично развивающегося города, где особое внимание уделяется поддержке детей, молодёжи и семей, развитию культурной среды и созданию комфортных условий для жизни.

Справочно: АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализующая проекты на частные средства. Миссия "Евразии" - объединять людей разных возрастов и профессий, чтобы вместе сохранять традиционные ценности, историческую память и единый культурный код народов Евразии. Программы организации охватывают разные сферы: от образования и медицины до культуры, волонтерства и благотворительности. Флагманские проекты способствуют укреплению роли русского языка как средства межкультурного диалога на континенте.

"Евразия" открывает новые возможности для детей, семей и молодежи из разных стран, развивает профессиональные сообщества педагогов, врачей, журналистов, ученых и экспертов. Организация реализует экологические, волонтерские и гуманитарные миссии. За два года инициативы "Евразии" поддержали больше 200 тысяч единомышленников почти из 40 стран мира.


URL: https://www.vb.kg/459019
дети, Иссык-Кульская область, Каракол, праздник, Кыргызстан
