За повреждение пастбищ в Чуйской области выписали штрафы

На 38,5 тысячи сомов оштрафовали нарушителей, повредивших пастбища и природные территории на пастбище Ак-Таш в селе Кашка-Суу Аламудунского района.

Как сообщили в Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, нарушения были выявлены в ходе совместного рейда с сотрудниками дорожно-патрульной службы.

По данным ведомства, граждане допустили повреждение пастбищ и природных территорий с использованием автомобильного и мототранспорта. По выявленным фактам были наложены административные штрафы на общую сумму 38 500 сомов.

В службе отметили, что ранее специалисты неоднократно проводили разъяснительную работу и предупреждали граждан о недопустимости подобных нарушений. В настоящее время контроль за соблюдением природоохранного законодательства усилен, а к нарушителям применяются меры в соответствии с законом.

Ведомство напоминает, что пастбище Ак-Таш является общенациональным достоянием. Использование автомобилей и мототранспорта вне установленных правил приводит к деградации пастбищ и наносит ущерб экосистемам.

За незаконный въезд на пастбища и их повреждение законодательством предусмотрены административные штрафы в размере от 5 500 до 20 000 сомов.

В связи с этим граждан призвали бережно относиться к природным территориям и не допускать их разрушения.