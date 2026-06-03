Кыргызстан стал одним из ключевых партнеров организации АНО "Евразия"

Для АНО "Евразия" сотрудничество с Кыргызстаном является одним из приоритетных направлений. За два с половиной года работы организация реализует на территории республики масштабные гуманитарные, образовательные и культурные проекты. Об этом в рамках сесиии "Кыргызстан-Россия" заявила председатель Совета АНО "Евразия", депутат Госдумы РФ Алена Аршинова, передает корреспондент VB.KG.

По ее словам, одним из факторов успешного взаимодействия стала личная заинтересованность президента Кыргызстана Садыра Жапарова в развитии гуманитарных инициатив.

"Все идеи, которые были предложены кыргызской стороной, оказались очень прогрессивными. Мы были рады поддержать их. В первую очередь речь идет о формировании единого образовательного и культурного пространства России и Кыргызстана с перспективой распространения этой модели на другие страны Евразийского экономического союза и Евразии в целом", - отметила она.

Одним из крупных проектов стала передача Кыргызстану 100 школьных автобусов для детей из отдаленных населенных пунктов. Кроме того, в Бишкеке был создан семейный парк "Евразия", который ежедневно посещают тысячи детей и родителей. На его базе реализуются образовательные и культурные программы, разработанные совместно с государственными органами республики.

"В ноябре 2025 года в Бишкеке открылся Центр поддержки русского языка. Он стал частью Евразийской ассоциации центров поддержки русского языка, которая работает в нескольких странах. Высокий спрос на обучение привел к решению расширить сеть подобных площадок. Этим летом мы откроем второй Центр поддержки русского языка в Кыргызстане - в Нарыне", - сообщила руководитель АНО "Евразия".

Сегодня в Кыргызстане реализуется практически вся линейка проектов организации. Среди них - "Узнай Россию", "Евразийский педсовет", кинофорум "Эхо Евразия", а также грантовые программы для молодежи и образовательного сообщества. Участниками проектов уже стали более 100 тысяч жителей Кыргызстана.

"Особое внимание уделяется поддержке педагогов. В рамках платформы "Евразийский педсовет" учителя из стран Евразии участвуют в программах повышения квалификации, профессиональных форумах и образовательных обменах на базе ведущих российских вузов, включая Московский педагогический государственный университет и Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Кроме того, развивается образовательный туризм и система грантовой поддержки студентов. Организация сотрудничает с крупнейшими вузами Кыргызстана, включая Кыргызско-Российский Славянский университет. Отдельным направлением остается работа с детьми и молодежью. Международные смены на русском языке проходят в крупнейших детских центрах России, включая "Артек" и "Орленок". Сейчас в российских детских лагерях одновременно находятся около 300 детей из Кыргызстана. Всего за лето в программах примут участие около тысячи школьников из республики. Такие смены проводятся круглогодично", - отметилаАршинова.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

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