На Иссык-Куле пройдет VIII Кыргызско-Российский экономический форум

С 5 по 7 августа в селе Бостери Иссык-Кульской области состоится VIII Кыргызско-Российский экономический форум, организованный Российско-Кыргызским фондом развития.

Форум является одной из ключевых площадок для развития торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества между Кыргызстаном и Россией. Ожидается, что мероприятие объединит более 1000 представителей органов власти, бизнеса, международных институтов развития, образовательных организаций и экспертного сообщества стран Евразийского экономического союза.

В рамках форума также пройдет XII Российско-Кыргызская межрегиональная конференция на тему "Стратегическое партнерство России и Кыргызстана: приоритеты – 2030". Кроме того, запланирована масштабная выставочно-ярмарочная экспозиция с участием регионов, институтов развития, а также российских и кыргызских компаний.

Программа форума включает пленарное заседание, тематические панельные сессии, деловые переговоры и встречи в формате B2B. Особое внимание будет уделено вопросам промышленной кооперации, цифровой экономики, инвестиционного сотрудничества и развитию совместных проектов.

Для участия в мероприятии организаторы открыли предварительную регистрацию.