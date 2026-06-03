Житель Бишкека разочаровался ценовой политикой WB Taxi

Громко заявивший о себе в конце мая новый сервис пассажирских перевозок WB Tax рискует потерять лояльность столичных пассажиров сразу после запуска. Причиной недовольства горожан стал внезапный рост тарифов. В редакцию VB.KG по этому поводу обратился один из постоянных читателей, который выразил общее недоумение действиями руководства компании.

По его словам, при выходе на рынок Бишкека агрегатор пообещал пользователям гибкую систему тарифов и выгодную программу лояльности. Столичным водителям при этом гарантировали сниженную комиссию, быстрые выплаты и стабильный доход за смену. На первых порах компания сдерживала обещания, и жители столицы быстро заметили, что поездки на WB Taxi обходятся значительно дешевле, чем у главного конкурента в лице "Яндекс GO". Поскольку ценники у последнего в последнее время стали заоблачными, бишкекчане начали массово скачивать новое приложение.

"Не прошло и недели с момента полноценного старта, как тарифы WB Taxi резко поползли вверх, практически сравнявшись с "Яндексом", а в некоторых случаях даже превысив его. Это крайне неразумный шаг, ведь сервис начал хорошо, и люди стали повсеместно заказывать WB Taxi из-за дороговизны "Яндекса". А теперь выходит, что менеджмент компании явно не продуман, ведь логичнее сначала привлечь и приучить к себе клиентуру, а уже потом потихоньку повышать цены. Скидываю для сравнения цены в двух сервисах в одно то же время", - сказал он.

Отреагирует ли руководство WB Taxi на критику со стороны первых пользователей и скорректирует ли ценовую политику ради удержания рынка, покажет ближайшее время.