Автожир "Шумкар" представлен как экспортная разработка на выставке ШОС

Компания "ТНК Шумкар" представила автожир собственного производства на международной торгово-промышленной выставке Ala-Too Trade & Industry Expo 2026, прошедшей в Бишкеке в рамках первой Международной промышленно-торговой выставки государств – членов ШОС.

Разработка позиционируется как экспортный продукт малой авиации, ориентированный на использование в горных и труднодоступных регионах. По данным компании, автожир предназначен для выполнения широкого спектра задач - от туристических перевозок и мониторинга территорий до патрулирования, экстренного реагирования и спасательных операций.

Особый акцент сделан на том, что речь идет о собственной инженерной разработке и локальном производстве, что рассматривается как шаг к формированию национальной школы малой авиации и развитию высокотехнологичного машиностроения в Кыргызстане.

Автожир способен выполнять полеты на высоте до 4,5 тысячи метров над уровнем моря и осуществлять взлет и посадку на площадках размером около 10 на 10 метров, что делает его особенно востребованным в условиях высокогорья.

По словам заместителя генерального директора ОАО "ТНК Шумкар" Мурата Ибраимова, развитие малой авиации реализуется в рамках президентской программы, направленной на формирование современной авиационной инфраструктуры и подготовку кадров.

Разработка рассматривается как часть новой инфраструктурной реальности Кыргызстана, где активно развивается туристическая отрасль, строятся горнолыжные курорты и формируются высокогорные туристические кластеры. Рост туристического потока повышает требования к безопасности, мобильности и качеству сервисов, включая транспортную доступность труднодоступных районов.

Отдельный акцент делается на экспортном потенциале: совокупное население стран Шанхайской организации сотрудничества превышает 3,4 миллиарда человек, что формирует значительный рынок для техники, адаптированной к горным и сложным климатическим условиям.

В компании отмечают, что автожир может быть востребован не только в Кыргызстане, но и в других странах ШОС, где имеются схожие природные условия и потребность в малой авиации для удалённых и труднодоступных территорий.

Таким образом, проект "Шумкар" рассматривается как развитие национального машиностроения и потенциальная экспортная разработка для стран с аналогичными географическими и эксплуатационными условиями.

Дальнейшее развитие автожиров и малой авиации в целом рассматривается как дополнительный шаг к повышению качества транспортной и логистической связности внутри страны. В условиях горного рельефа Кыргызстана такие решения могут стать важным элементом внутренней логистики, а также поддержки туристической отрасли и экстренных служб. В более широком контексте это соответствует задачам по развитию Кыргызстана как потенциального логистического хаба в регионе, где особое значение приобретают скорость, доступность и мобильность перемещения в труднодоступных направлениях.