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Ударил и плюнул в лицо: на Иссык-Куле задержали иностранца

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15 июня 2026 года в ОВД Иссык-Кульского района с заявлением обратилась жительница города Бишкек Э.М., 1998 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

В своем заявлении она указала, что иностранный гражданин Л.Ю. совершил в отношении нее хулиганские действия: нанес удар, плюнул в лицо и унизил ее честь и достоинство.

Данное заявление было зарегистрировано в Журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района, после чего начата доследственная проверка.

В ходе предварительной проверки установлено, что заявительница Э.М. работает переводчицей в одной из строительных компаний, расположенных на территории Иссык-Кульского района. Также установлено, что 15 июня 2026 года примерно в 19:13, во время прогулки, к ней подошел иностранный гражданин Л.Ю., который ударил ее по лицу и плюнул в нее.

Для определения степени тяжести телесных повреждений и правовой квалификации произошедшего была назначена судебно-медицинская экспертиза.

17 июня 2026 года на основании заключения судебно-медицинской экспертизы Следственной службой ОВД Иссык-Кульского района возбуждено уголовное дело по статье 280 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Хулиганство").

Кроме того, иностранный гражданин Л.Ю., 1980 года рождения, признан подозреваемым в совершении данного преступления и в соответствии со статьями 96–97 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/459449
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, хулиганство
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