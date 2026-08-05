Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

Бразильский боец смешанных единоборств Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет. О трагической новости сообщила пресс-служба UFC.

По предварительной информации, спортсмен умер во сне после предполагаемого сердечного приступа. Утром 3 августа Насименто был найден без признаков жизни. Прибывшие медики попытались оказать ему помощь, однако спасти бойца не удалось.

В официальном заявлении UFC выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде спортсмена, отметив, что Аллан Насименто был примером профессионализма и преданности своему делу.

Бразилец выступал в UFC с 2021 года в наилегчайшей весовой категории. Последний бой он провел в июне 2026 года, уступив американцу Митчу Рапозо.

Насименто также представлял знаменитую академию Chute Boxe. В клубе почтили память бойца, назвав его настоящим воином, верным другом и человеком, который вдохновлял окружающих своей самоотдачей, скромностью и бойцовским характером.

Официальная причина смерти пока не объявлена. По имеющейся информации, причиной трагедии мог стать сердечный приступ.