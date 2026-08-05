Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.15 - 101.15

Боец UFC Аллан Насименто умер в возрасте 34 лет

307  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бразильский боец смешанных единоборств Аллан Насименто скончался в возрасте 34 лет. О трагической новости сообщила пресс-служба UFC.

По предварительной информации, спортсмен умер во сне после предполагаемого сердечного приступа. Утром 3 августа Насименто был найден без признаков жизни. Прибывшие медики попытались оказать ему помощь, однако спасти бойца не удалось.

В официальном заявлении UFC выразили глубокие соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде спортсмена, отметив, что Аллан Насименто был примером профессионализма и преданности своему делу.

Бразилец выступал в UFC с 2021 года в наилегчайшей весовой категории. Последний бой он провел в июне 2026 года, уступив американцу Митчу Рапозо.

Насименто также представлял знаменитую академию Chute Boxe. В клубе почтили память бойца, назвав его настоящим воином, верным другом и человеком, который вдохновлял окружающих своей самоотдачей, скромностью и бойцовским характером.

Официальная причина смерти пока не объявлена. По имеющейся информации, причиной трагедии мог стать сердечный приступ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460662
Теги:
смешанные бои, Бразилия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  