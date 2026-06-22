На Северном кладбище Бишкека восстановили мемориалы Героев Советского Союза

На Северном кладбище столицы прошел митинг-реквием и возложение цветов к могилам Героев Советского Союза, чьи послевоенные судьбы оказались неразрывно связаны с Кыргызстаном. Главным поводом для памятной акции стало обновление надгробий, которые долгие годы находились в запустении.

Организаторами памятного мероприятия в рамках масштабной акции "Сохраним памятники Победы - Кыргызстан" выступили Поисковое движение КР "Наша Победа – Биздин Жеңиш", авиабаза ОДКБ "Кант", Силы воздушной обороны Вооруженных сил КР и Посольство Российской Федерации. Главная цель, которую ставили перед собой участники, - показать военнослужащим, ветеранам и патриотическим организациям результаты масштабной работы по увековечиванию памяти фронтовиков.

На Северном кладбище Бишкека покоятся четыре Героя Советского Союза: Петр Петрович Сидоров, Михаил Григорьевич Шатов, Иван Павлович Красильников и Николай Трофимович Андреев. В ходе митинга организаторы подчеркнули горький факт: все эти герои не были уроженцами Киргизской ССР, но именно здесь они нашли свой последний приют. Из-за бюрократических нюансов их имена долгое время не вносились в официальные списки, а сами захоронения со временем пришли в упадок. Ситуацию удалось переломить только благодаря общественному неравнодушию.

"Цепочка добра" как модель народной дипломатии

Ярким примером транснационального сотрудничества и настоящей "цепочки добра" стала история восстановления памятника Петру Петровичу Сидорову. Всё началось с архивных материалов кыргызстанских поисковиков, обнаруживших заброшенную могилу героя. После публикации статьи на страницах газеты "Вечерний Бишкек" (VB.KG) к делу подключился известный экономист и общественный деятель Кубат Рахимов, который передал информацию в регионы России.

На призыв оперативно откликнулись на родине героя - в Рязанской области. Представители местной администрации, депутаты Сасовской окружной Думы и российские меценаты взяли на себя финансирование проекта. В кратчайшие сроки поисковики совместно с местной семьей Ольги и Расула Максутовых разработали, изготовили и установили новый монумент.

Точно так же, всем миром, был воссоздан мемориал и для прославленного летчика-штурмовика Михаила Григорьевича Шатова. По инициативе представителя авиабазы ОДКБ "Кант" капитана Святослава Осипова к проекту подключился молодой предприниматель из Екатеринбурга Николай Шушарин, полностью оплативший изготовление и установку нового гранитного памятника.

Особую благодарность организаторы выразили рядовым сотрудникам Бишкекского ритуального агентства, без чьих ежедневных усилий найти и сохранить эти могилы было бы невозможно. Прямо на митинге представители Россотрудничества вручили памятные подарки смотрителю кладбища Ниязбеку, а также Жыргалбеку Сагынбаеву и Раисе Разборовой. За бескорыстный труд были отмечены и добровольцы поискового движения - Александра Демченко и Елена Полетаева.

Каждое имя - золотом

После завершения официальных выступлений участники митинга под знаменами Победы и флагами военной авиации прошли строем к каждому воинскому захоронению. Церемония была строгой и торжественной: офицер Сил воздушной обороны КР зачитывал краткую биографию героя, после чего следовала команда: "Цветы возложить!". Два офицера-авиатора - от Кыргызстана и России - синхронно преклоняли колена перед мраморными плитами.

Журналистам и гостям мероприятия напомнили, какие именно подвиги совершили люди, обретшие покой в кыргызской земле:

Пётр Петрович Сидоров. Уроженец Рязанской области. В апреле 1945 года при штурме Берлина проявил невероятное мужество: в уличных боях зашел в тыл врага, трофейным фаустпатроном уничтожил бронетранспортер и ликвидировал группу немецких солдат. Оказавшись в окружении, он пробил фаустпатроном стену здания, снова вышел в тыл гитлеровцам и обеспечил успех операции. После войны с 1952 года жил во Фрунзе, служил в милиции, а затем трудился на Фрунзенском мельничном комбинате. Михаил Григорьевич Шатов. Родился в Вятской губернии. Гвардии майор, летчик-штурмовик легендарного Ил-2. К началу 1945 года совершил десятки сложнейших боевых вылетов, громя живую силу и коммуникации врага. Удостоен звания Героя в феврале 1945 года. В послевоенные годы (с 1963 по 1967) жил и работал во Фрунзе. Иван Павлович Красильников. Родом из Саратовской области. В сентябре 1943 года при форсировании Днепра одним из первых переправился на западный берег. Захватив плацдарм, установил пулемет. Когда почти все защитники погибли, Красильников в одиночку удерживал позицию до подхода подкрепления, лично уничтожив около 30 солдат противника. Примечательно, что и до, и после войны Иван Павлович жил во Фрунзе и работал обычным мастером булочного цеха артели "Кондитер". Николай Трофимович Андреев. Москвич, полковник, командир стрелкового полка. В ходе Висло-Одерской операции зимой 1945 года его полк прорвал оборону немцев и освободил ряд польских городов. Особо отличился при захвате крупного химзавода, где содержались угнанные в рабство граждане разных стран. С 1953 по 1958 год занимал пост военного комиссара Киргизской ССР.

Борьба за историческую справедливость

Несмотря на успех прошедшей акции, поисковики напоминают: мемориальная работа в республике далека от завершения. В срочной реставрации и изготовлении новых надгробий нуждаются еще десятки памятников по всей стране. Следующий на очереди - монумент герою-кондитеру Ивану Красильникову. Представители движения "Наша Победа – Биздин Жеңиш" вновь обратились к властям и обществу с призывом вернуть советскую традицию и закрепить постоянное шефство над могилами фронтовиков за школами, вузами и предприятиями.

Всплыла на митинге и давняя проблема. Представитель Бишкекского городского совета ветеранов Калбюбю Мансеитова, поблагодарив поисковиков, напомнила, что сын летчика Михаила Шатова много лет безуспешно просил внести имя его отца на мемориальные плиты столичной площади Победы. Действующее законодательство этого не позволяет, так как герой призывался не из Киргизии.

Чтобы восстановить историческую справедливость, поисковики озвучили компромиссное предложение: установить на площади Победы отдельную, дополнительную плиту, где единым списком будут высечены имена всех Героев Советского Союза, которые родились в других республиках, но связали свою жизнь с Кыргызстаном, поднимали здесь хозяйство в мирные годы и здесь же были похоронены.

Подобные инициативы давно вышли за рамки обычной архивной работы. Сегодня они служат мощным инструментом общественной дипломатии, укрепляя гуманитарные, военные и межчеловеческие связи между Кыргызстаном и Россией. Память - это процесс, требующий постоянного и ежедневного общего труда.

К читателям:

Желающие оказать посильную помощь в восстановлении памятников Героям Советского Союза (в частности, Ивану Павловичу Красильникову) могут обратиться в Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа – Биздин Жеңиш" к координатору Светлане Лаптевой по телефону: +996 555 923 603.