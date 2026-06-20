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В Кыргызстане обсудили новые механизмы поддержки отечественных экспортеров

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Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел встречу с представителями Российского экспортного центра, в ходе которой стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и расширение экспортных возможностей кыргызских производителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Особое внимание было уделено вопросам продвижения сельскохозяйственной и переработанной продукции Кыргызской Республики на внешние рынки, а также совершенствованию механизмов поддержки отечественных экспортеров.

Участники встречи также рассмотрели перспективы укрепления деловых связей между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией и обсудили меры, направленные на увеличение объемов взаимной торговли.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и выразили готовность к реализации совместных инициатив, которые будут способствовать расширению экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.


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URL: https://www.vb.kg/459495
Теги:
Минсельхоз, Россия, экспорт, сотрудничество, Кыргызстан
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