В Кыргызстане обсудили новые механизмы поддержки отечественных экспортеров

Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел встречу с представителями Российского экспортного центра, в ходе которой стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и расширение экспортных возможностей кыргызских производителей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Особое внимание было уделено вопросам продвижения сельскохозяйственной и переработанной продукции Кыргызской Республики на внешние рынки, а также совершенствованию механизмов поддержки отечественных экспортеров.

Участники встречи также рассмотрели перспективы укрепления деловых связей между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией и обсудили меры, направленные на увеличение объемов взаимной торговли.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и выразили готовность к реализации совместных инициатив, которые будут способствовать расширению экспортного потенциала отечественного агропромышленного комплекса.