В Бишкеке задержали подозреваемого в серии квартирных краж в Караколе

В Караколе задержан подозреваемый в серии краж, причинивших гражданам крупный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 18 ноября 2025 года в милицию обратился местный житель О.Н., 1980 года рождения. В тот же день примерно с 10:00 до 11:00 неизвестный незаконно проник в его дом и похитил 5 тысяч сомов, золотую цепочку, два золотых кольца, одну пару золотых серег, а также талоны на 60 литров бензина.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений ОВД города Каракол, возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Кража").

Кроме того, с начала 2026 года по настоящее время в милицию поступили заявления еще от пяти жителей Каракола по аналогичным фактам краж. Все случаи были зарегистрированы в Едином реестре преступлений, после чего в рамках досудебного производства проведены необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОВД города Каракол установили и задержали подозреваемого в совершении шести эпизодов краж. Им оказался ранее неоднократно судимый житель города Чолпон-Ата Ш.К., 1993 года рождения. Подозреваемый был задержан в Бишкеке.

В ходе предварительного допроса задержанный полностью признал свою вину. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Милиция просит граждан, пострадавших от противоправных действий указанного лица или располагающих какой-либо информацией по данным фактам, сообщить об этом по телефонам: +996 (505) 05-23-95, +996 (708) 21-68-72 либо по номеру 102.