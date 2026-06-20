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Мунарбек Сейитбек уулу не смог выйти в полуфинал Кубка мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу завершил выступление на втором этапе Кубка мира World Boxing, который проходит в китайском городе Гуйян.

19 июня на турнире состоялись четвертьфинальные поединки. Сейитбек уулу не смог преодолеть стадию 1/4 финала и выбыл из борьбы за медали.

На стадии четвертьфинала также завершили выступление еще два представителя Кыргызстана - Анвар Ходжиев и Ихтияр Нишонов, уступившие своим соперникам.

Второй этап Кубка мира World Boxing проходит в китайском Гуйяне и собрал сильнейших боксеров со всего мира.


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URL: https://www.vb.kg/459505
Теги:
бокс, Китай, кубок, Кыргызстан
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