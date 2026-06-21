Молодым офицерам Вооруженных Сил КР присвоили звание лейтенанта

В Бишкеке выпускникам Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики вручили дипломы и присвоили первые офицерские воинские звания "лейтенант". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Торжественная церемония состоялась 20 июня на площади имени Турдакуна Усубалиева. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Талайбек Шаршеев, ветераны Вооруженных Сил, а также родители и близкие выпускников.

В этом году Военный институт окончили очередные выпускники, семь из которых завершили обучение с отличием. Трое отличников удостоены стипендии Президента Кыргызской Республики.

В ходе церемонии молодым офицерам были вручены дипломы о высшем военном образовании и присвоены первые офицерские звания.

Завершилось мероприятие исполнением "Офицерского вальса" молодыми лейтенантами.