Молодым офицерам Вооруженных Сил КР присвоили звание лейтенанта

В Бишкеке выпускникам Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики вручили дипломы и присвоили первые офицерские воинские звания "лейтенант". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Торжественная церемония состоялась 20 июня на площади имени Турдакуна Усубалиева. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики генерал-майор Талайбек Шаршеев, ветераны Вооруженных Сил, а также родители и близкие выпускников.
В этом году Военный институт окончили очередные выпускники, семь из которых завершили обучение с отличием. Трое отличников удостоены стипендии Президента Кыргызской Республики.
В ходе церемонии молодым офицерам были вручены дипломы о высшем военном образовании и присвоены первые офицерские звания.
Завершилось мероприятие исполнением "Офицерского вальса" молодыми лейтенантами.