Бизнес-сообщество призывает пересмотреть договоры аренды на рынках КР

Представители предпринимательского сообщества выступили за пересмотр действующих договоров аренды, заключаемых между администрациями рынков и арендаторами.

Вопрос был поднят на встрече бизнеса с представителями Государственной налоговой службы.

По словам заместителя председателя Ассоциации торговых предприятий "СоюзТорг" Андрея Грахова, после того как администрации рынков получили статус налоговых агентов, значительная часть ответственности за возможные нарушения и штрафы стала перекладываться на предпринимателей.

"Многие положения договоров фактически снимают ответственность с администраций рынков и перекладывают её на арендаторов", - отметил он.

Кроме того, представители бизнеса обратили внимание на проблему субарендаторов, которые прекращают работу и покидают торговые площади, не исполнив налоговые обязательства.

По мнению предпринимателей, ответственность должна возлагаться непосредственно на того субъекта, который фактически осуществлял деятельность и допустил нарушения.

Представители бизнеса предложили организовать отдельное обсуждение с администрациями крупнейших рынков страны для поиска компромиссных решений.