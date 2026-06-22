Лю Цзянпин: "Шанхайский дух" - это корень и источник жизненной силы ШОС

Шанхайская организация сотрудничества за 25 лет прошла необычный путь развития – с шести стран-основателей до большого объединения, охватывающего 27 стран и три континента, и стала примером нового типа международных отношений. В этом году саммит ШОС пройдет в Кыргызстане.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин в своем интервью, посвященному этому событию, заявила, что в условиях сложной и нестабильной международной обстановки Шанхайская организация сотрудничества неизменно придерживается "шанхайского духа", формируя консенсус в сфере безопасности, углубляя практическое сотрудничество и совершенствуя глобальное управление. Тем самым она вносит важную стабильность и предсказуемость как в регион, так и в мир в целом, а также предлагает "подход ШОС" для формирования более справедливого и разумного международного порядка.

Госпожа посол, в настоящее время международная обстановка в экономической, политической и сфере безопасности претерпевает глубокие изменения и сталкивается с серьёзными вызовами. В этом контексте, как вы считаете, какую роль сыграет предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества? В чём проявляется его важность?

- Сейчас происходят большие и быстрые изменения в мире, международная система сильно меняется. В разных регионах часто возникают конфликты и нестабильность, а мировой экономике не хватает сил для роста. В условиях сложной и нестабильной международной ситуации страны Шанхайской организации сотрудничества всегда придерживаются "шанхайского духа". Они вместе используют возможности и вместе развиваются, добились многих важных и новых результатов, а также стали примером того, какими могут быть современные международные отношения. В этом году исполняется 25 лет со дня создания Шанхайской организации сотрудничества, и её развитие выходит на новый этап. Саммит ШОС в этом году пройдёт в Бишкеке. Ожидается, что на нём страны договорятся о новых направлениях сотрудничества и о том, как дальше развивать организацию, а также что он поможет сделать регион и мир более стабильными и предсказуемыми.

Во-первых, саммит поможет укрепить безопасность и стабильность в регионе с помощью "силы ШОС". Безопасность - это основа развития страны, а спокойная жизнь людей - главное условие их благополучия. На саммите страны-участницы ещё больше объединят свои усилия в сфере безопасности, будут вместе противостоять разным угрозам и усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом, в обороне, против наркотиков, а также против киберпреступности и транснациональной организованной преступности. Всё это поможет лучше защитить регион и сделать его более безопасным. Улучшить механизмы сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности, создать и развивать универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также его центры по информационной безопасности, по борьбе с транснациональной организованной преступностью и антинаркотический центр ШОС. Всё это нужно для того, чтобы повысить уровень совместной работы стран.

Во-вторых, ШОС должна проявить свою роль в развитии и процветании региона. Сейчас страны Шанхайской организации сотрудничества в целом находятся на этапе активного ускоренного развития, и у них есть сильная потребность в более глубоком и практическом сотрудничестве. В прошлом году на Тяньцзиньском саммите стороны создали 6 практических платформ сотрудничества и разработали 6 планов действий по высококачественному развитию. Они реально помогают развитию стран-участниц в таких сферах, как энергетика, "зелёная" промышленность, цифровая экономика, научно-технические инновации и образование. Считается, что этот саммит ещё больше укрепит координацию и стыковку стратегий развития стран, расширит торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, улучшит транспортную и инфраструктурную взаимосвязанность, будет развивать культурно-гуманитарные обмены и поможет реализовать больше практических проектов сотрудничества. Всё это принесёт реальную пользу людям в этих странах.

В-третьих, это предложение "шанхайского решения" для совершенствования системы глобального управления. ШОС придерживается "шанхайского духа" - взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства, взаимных консультаций, уважения к многообразию цивилизаций и стремления к совместному развитию, твёрдо поддерживает международную систему, в центре которой находится ООН, и международный порядок, основанный на международном праве, выступает за равноправную и упорядоченную многополярность мира и всеобъемлющую и инклюзивную экономическую глобализацию. Считается, что этот саммит ещё больше усилит общий голос в поддержку подлинного многостороннего подхода и защиты международной справедливости и правосудия, а также будет способствовать развитию глобального управления в более справедливом и разумном направлении.

В этом году саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в Кыргызстане. Как вы считаете, какое особое значение это имеет для развития самого Кыргызстана, для сотрудничества в Центральной Азии и для китайско-кыргызских двусторонних отношений? Как китайская сторона будет поддерживать кыргызскую сторону в успешном проведении этого саммита?

- После Тяньцзиньского саммита в прошлом году Кыргызстан принял на себя роль председательствующей страны в ШОС. Кыргызская сторона добросовестно выполняет обязанности председателя: на сегодняшний день на высоком уровне проведены десятки встреч и мероприятий, что способствует сотрудничеству в различных сферах и постоянно продвигает развитие ШОС вперёд. Китайская сторона высоко это оценивает.

Для Кыргызстана этот саммит является важной возможностью показать достижения развития страны, расширить региональное сотрудничество и повысить международное влияние. В настоящее время строительство "нового Кыргызстана" динамично развивается, а столица Бишкек быстро меняется. Проводя это международное мероприятие, кыргызская сторона сможет полностью показать достижения и потенциал реформ и развития страны, что будет способствовать привлечению иностранных инвестиций, развитию внешнеэкономических связей и гуманитарных обменов, а также дальнейшему повышению влияния Кыргызстана в регионе и в мире.

Для региона Центральной Азии этот саммит является важной платформой для углубления регионального сотрудничества и содействия совместному развитию. Центральная Азия - это ядро ШОС, а также важный узел Евразийского континента, соединяющий Восток и Запад и связывающий Север и Юг. Саммит будет и дальше способствовать укреплению согласования стратегий развития стран региона, продвижению высококачественного совместного строительства "Пояса и пути", усилению сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, "зелёная" промышленность, цифровая экономика, научно-технические инновации и искусственный интеллект, повышению уровня удобства инвестиций и торговли, усилению импульса развития региона через совместное обсуждение, совместное строительство и совместное использование, а также совместному движению к модернизации.

Для китайско-кыргызских отношений этот саммит является важной возможностью для укрепления дружбы между двумя странами и расширения взаимовыгодного сотрудничества. Под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента КР Садыра Жапарова развитие китайско-кыргызских отношений вступило в "золотой период". Объём торговли между двумя странами постоянно достигает новых рекордных показателей. Строительство таких крупных стратегических проектов, как железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан и пункт пропуска Бедель, стабильно продвигается вперёд. Сотрудничество в сфере торговли, экономики и инвестиций приносит богатые результаты, а гуманитарные обмены становятся всё более активными. Ожидается, что этот саммит будет способствовать дальнейшему укреплению политического взаимного доверия между двумя странами, углублению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества, выведет китайско-кыргызские отношения на новый уровень и поможет народам двух стран лучше узнавать и понимать друг друга, становясь ещё ближе.

Китайская сторона полностью поддерживает проведение саммита кыргызской стороной. Уверены, что при поддержке всех участников Кыргызстан сможет провести саммит в атмосфере сплочённости и взаимного доверия, насыщенный яркими событиями и богатыми результатами, который придаст новый импульс развитию ШОС.

С момента своего создания Шанхайская организация сотрудничества непрерывно развивается и укрепляется, привлекая всё больше внимания во всём мире. Как вы считаете, в чём заключаются ключевые факторы, которые позволяют ШОС постоянно добиваться успехов?

- Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. За 25 лет развития она выросла до организации с участием 27 стран, где сотрудничество ведётся более чем в 50 сферах, а общий объём экономики приближается к 30 триллионам долларов. Это крупнейшая в мире региональная организация, чьё международное влияние и привлекательность постоянно усиливаются. Что касается "секрета успеха" организации, я хотела бы выделить три момента.

"Шанхайский дух" задаёт направление. "Шанхайский дух" - это "корень" и "душа" ШОС, а также источник жизненной силы, благодаря которому организация развивается и укрепляется. "Шанхайский дух" выходит за рамки устаревших представлений о "столкновении цивилизаций", "холодной войне" и "игре с нулевой суммой" и служат важным руководством для сотрудничества между странами с разной историей и культурой, разными общественными системами и разными этапами развития.

В настоящее время гегемонизм и политика силы широко распространяются и серьёзно подрывают существующий международный порядок, поэтому современная ценность "шанхайского духа" становится всё более очевидной. Он опирается на взаимное доверие и взаимную выгоду как основу сотрудничества, на равенство и консультации как способ взаимодействия, на уважение к многообразию цивилизаций как путь к гармонии и инклюзивности, и на стремление к совместному развитию как основу взаимовыгодного процветания. "Шанхайский дух" открыл новую страницу в истории международных отношений и получает всё более широкое признание международного сообщества.

Практическое сотрудничество приносит пользу всем сторонам. ШОС всегда уделяет внимание общим интересам стран-участниц, постоянно развивает сотрудничество в сфере безопасности, экономики, торговли и гуманитарных обменов. Благодаря этому многие совместные инициативы превращаются в реальные результаты и способствуют развитию стран. От совместной борьбы с "тремя силами зла" (терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом) до укрепления сотрудничества в сфере информационной безопасности; от развития сотрудничества в традиционной энергетике до поддержки зелёного развития; от расширения культурных обменов до упрощения поездок между странами - результаты многочисленных саммитов ШОС продолжают приносить пользу народам государств-участников. Это наглядно показывает стремление организации к взаимовыгодному сотрудничеству и помогает ШОС перейти на новый этап развития - более сплочённый, более активный и более качественный.

Равноправные консультации стали хорошим примером сотрудничества. ШОС всегда придерживается принципа согласования решений между всеми участниками. Независимо от того, является страна большой или маленькой, сильной или менее сильной, ко всем относятся с одинаковым уважением и на равных. При решении важных вопросов учитываются разумные интересы каждой стороны. Это отражает принцип совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования результатов сотрудничества. В то же время ШОС в полной мере уважает разнообразие цивилизаций, общественных систем и путей развития государств-членов. Организация выступает за взаимный обмен опытом, гармоничное сосуществование и взаимное обучение.

Расширяя консенсус на основе открытости и взаимного уважения, а также углубляя сотрудничество при сохранении различий, ШОС стала примером того, как страны с разными культурами и общественными системами могут жить в мире, сотрудничать и добиваться взаимной выгоды. Эти отличительные черты - равноправный диалог и открытость - не только обеспечивают ШОС высокую сплочённость и устойчивое развитие, но и делают её важной площадкой для стран Глобального Юга, где они могут совместно обсуждать вопросы развития, укреплять сотрудничество и участвовать в совершенствовании системы глобального управления.

В последние годы всё больше стран выражают желание присоединиться к ШОС. В настоящее время в организации насчитывается 10 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 15 государств-партнёров по диалогу. Как вы оцениваете эту тенденцию? Является ли дальнейшее расширение ШОС позитивным фактором для регионального и глобального сотрудничества?

- ШОС прошла путь от объединения шести государств-членов до большой семьи, охватывающей сегодня 27 стран на трёх континентах. Организация стала крупнейшим региональным международным объединением в мире по территории охвата и численности населения. Это в полной мере свидетельствует о том, что принципы и идеи сотрудничества, продвигаемые ШОС, находят всё более широкую поддержку, а её перспективы развития вызывают большой интерес и доверие у международного сообщества. ШОС неизменно придерживается и развивает "шанхайский дух", следуя принципам равенства, взаимной выгоды, неприсоединения к блокам, отказа от конфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Такой подход отвечает общему стремлению государств к миру, стабильности и развитию.

С ростом влияния ШОС всё больше стран стремятся либо вступить в организацию, либо развивать с ней устойчивое, институциональное сотрудничество. ШОС будет и далее придерживаться принципа открытости и инклюзивности, оставаясь открытой для всех стран, разделяющих "шанхайский дух". Организация готова принимать всё больше единомышленников, чтобы "большая семья ШОС" становилась более представительной, более открытой и более жизнеспособной. Это позволит ШОС играть ещё более значимую роль в поддержании региональной безопасности и стабильности, содействии общему развитию и совершенствованию системы глобального управления.