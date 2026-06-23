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В Иссык-Кульской области прошла спартакиада "Ден соолук" среди педагогов

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- Самуэль Деди Ирие
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В Иссык-Кульской области состоялась церемония открытия республиканской спартакиады "Ден соолук" среди педагогических работников общеобразовательных и организаций дополнительного образования Кыргызстана.

Торжественное мероприятие прошло 19 июня в санатории "Кыргыз Деңизи". В церемонии приняли участие заместитель директора Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете министров КР Болотбек Ашыралиев и директор Республиканского методического центра по физической культуре, спорту и культуре при Министерстве просвещения КР Улан Деркимбаев.

В соревнованиях приняли участие представители педагогического сообщества из всех регионов страны. Спартакиада продлилась до 22 июня.

Турнир направлен на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни среди работников системы образования Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/459529
Теги:
Иссык-Кульская область, спартакиада
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