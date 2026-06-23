В Иссык-Кульской области прошла спартакиада "Ден соолук" среди педагогов

В Иссык-Кульской области состоялась церемония открытия республиканской спартакиады "Ден соолук" среди педагогических работников общеобразовательных и организаций дополнительного образования Кыргызстана.

Торжественное мероприятие прошло 19 июня в санатории "Кыргыз Деңизи". В церемонии приняли участие заместитель директора Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете министров КР Болотбек Ашыралиев и директор Республиканского методического центра по физической культуре, спорту и культуре при Министерстве просвещения КР Улан Деркимбаев.

В соревнованиях приняли участие представители педагогического сообщества из всех регионов страны. Спартакиада продлилась до 22 июня.

Турнир направлен на развитие массового спорта и популяризацию здорового образа жизни среди работников системы образования Кыргызстана.