Посол Индии Бирендер Сингх Ядав: Главная сила йоги - в объединении народов

21 июня во всем мире, в том числе в Кыргызстане, отметили XII Международный день йоги - изобретенной в древней Индии и набирающей сегодня популярность практики упражнений для физического и психологического оздоровления тела и духа человека.

Вчера корреспондент VB.KG побывала на праздновании XII Международного дня йоги, организованном посольством Индии в Кыргызстане при поддержке Бишкекской мэрии. Судя по количеству бишкекчан, собравшихся на йога-праздник возле памятника Курманджан Датки, у нас много приверженцев учения йоги. Около года назад мы летели с одной из бишкекчанок Бактыгуль Асановой из Дели и разговорились. Оказалось, что она и еще несколько женщин-йогинь из Кыргызстана побывали в самом известном в Индии йога-центре "Иша", куда съезжаются со всего мира последователи йоги и ежедневно проводят занятия и медитации. На этот раз, по словам моей собеседницы, им даже удалось побывать возле крупнейшей в мире 34-х метровой статуи Адийоги - первого йога. Вот уж поистине: йога объединяет миллионы людей всех наций и всего мира.

- И, конечно, мы каждый день вместе со своими друзьями из разных стран занимались йогой возле этой статуи, которая заряжала нас своей энергией. И это ощущение испытывала не только я одна. Для меня йога - это не просто набор упражнений. Это инструмент и состояние духа и разума. Физиологическая часть укрепляет тело. А духовная - помогает достичь внутренней гармонии и справиться со стрессом, - сказала мне Бактыгуль. – И йогинь в Бишкеке много.

Об этой встрече я вспомнила, отправляясь вчера к памятнику Курманджан Датки, и убедилась в справедливости слов моей бывшей попутчицы. Несмотря на то, что Международный день йоги – молодой праздник, у него в нашем городе уже появились свои добрые традиции. В этот день сотни горожан, объединенных общей целью быть здоровыми, сильными и счастливыми, собираются вместе на открытой, излюбленной площадке – возле памятника Алайской царицы. И хотя тема отмечаемого в этом году в двенадцатый раз праздника, была "Йога для здорового старения", хватило места всем почитателям йоги вне зависимости от физической подготовки и возраста. Поэтому слоган "Йога для всех", пожалуй, даже больше подходил для этого красивого и особенного действа с плавными движениями, растяжками, медитацией и другими гимнастическими позами - асанами.

Здесь я встретила другую почитательницу йоги Анастасию Кривошееву.

- Десять лет назад я стала заниматься йогой. А некоторые мои друзья, которые тоже сегодня пришли сюда, уже двадцать лет ее сторонники. Все мы из организации "Искусство жизни" (The Art of Living), основанной Гурудевом Шри Шри Рави Шанкаром. Она объединяет миллионы представителей в 185 странах мира. Миссия нашего движения - снижение стресса и достижение психического благополучия путем дыхательной техники, медитации, упражнений. Мы не только сами занимаемся, но и проводим образовательные курсы и занятия для саморазвития, направленные на снятие стресса и создание спокойного внутреннего мира. В наше стремительное время это так важно. И наши ряды постоянно пополняются. Мы стали даже практиковать курсы молчания на Иссык-Куле, на которые приезжают, в том числе наши друзья из разных стран. То есть мы не разговариваем три дня, только медитируем, занимаемся дыхательной гимнастикой и выполняем разные упражнения, - рассказала Анастасия. – Участники всех наших курсов сообщают о поразительных переменах, происходящих с ними, начиная с повышения ясности ума и избавления от тревоги и заканчивая ощущением глубокой внутренней радости жизни.

По словам Анастасии, ее 16-летний сын тоже увлекся йогой. Как и она по утрам занимается дыхательной гимнастикой, медитирует. Она его не заставляла, он прошел детские образовательные курсы, ему понравилось и теперь он - сподвижник этого движения. На праздник йоги она пришла с маленькой дочерью. Вообще сложилось впечатление, что Международный день йоги становится у нас семейным праздником: детей было много и здесь им было очень приволье.

В интервью VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав сказал, что его обрадовало огромное количество любителей йоги, собравшихся вместе на празднике Дня йоги, значит, она стала популярной и в Кыргызстане.

"Главная сила йоги, в том числе и в объединении народов. Она указывает всем нам путь к гармонии с собой, природой, с окружающим нас миром через гармоничное сочетание дыхания, концентрацию внимания и физические упражнения. Все это способствует единству тела и духа, действия и мысли, здоровья и благополучия для всех. Как известно, в 2016 году йогу включили в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, признав её влияние на медицину, образование, духовное сближение народов", - сказал посол Бирендер Сингх Ядав.

На празднике царила особая атмосфера, полная тепла, света и любви. И создавали ее не только организаторы, но и участники. Совершенно незнакомые люди улыбались друг другу и вместе делали одни и те же асаны под руководством индийского инструктора по йоге. По его словам, главная "фишка" йоги - это правильные дыхательные упражнения, которые служат "мостом между телом и разумом". Показывая, как выполняется каждое упражнение, инструктор акцентировал внимание на дыхании и пояснял пользу каждого упражнения для сердца, легких и других органов. И люди старались точь- в- точь выполнять вместе с ним каждое движение.

И, если по преданию, первым йогом был никто иной как индуистский бог Шива, который в Индии почитается в качестве покровителя йогов, то инициатива учреждения Международного дня йоги принадлежит именно премьер-министру Индии Нарендре Моди. Именно он в 2014 году предложил выбрать 21 июня - самый длинный по продолжительности светлого времени суток день - в качестве даты для этого праздника. В декабре того же года выдвинутую Нью-Дели инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН и официально закрепила универсальный статус этого йога-дня в своей резолюции.

Дата была выбрана не случайно. Это - день летнего солнцестояния - самый длинный в году и один из самых важных. Во многих странах люди уверены, что в этот день энергия Земли и ее жителей достигает самого пика, и все благие действия, совершенные в это время, имеют особую силу. Они способны изменить жизнь человека и всего мира к лучшему! Тем более вместе с йогой!