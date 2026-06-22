ГКНБ раскрыл сеть по изготовлению и сбыту наркотиков

Сотрудники ГКНБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом синтетических наркотиков на территории Бишкека и Чуйской области.

Как сообщили в ведомстве, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и ликвидирована схема производства и распространения наркотических веществ.

По возбужденным уголовным делам по ч. 1 ст. 282 УК Кыргызской Республики ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") задержаны Н.А.Д., А.Ч.Х. и Д.А.В.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники ГКНБ изъяли синтетические наркотики "Спайс" и A-PVP.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации и функционированию нарколаборатории, а также каналов поставки и сбыта наркотических веществ.