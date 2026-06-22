Погода
$ 87.44 - 87.81
€ 100.30 - 101.15

ГКНБ раскрыл сеть по изготовлению и сбыту наркотиков

220  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники ГКНБ пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом синтетических наркотиков на территории Бишкека и Чуйской области.

Как сообщили в ведомстве, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий была выявлена и ликвидирована схема производства и распространения наркотических веществ.

По возбужденным уголовным делам по ч. 1 ст. 282 УК Кыргызской Республики ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") задержаны Н.А.Д., А.Ч.Х. и Д.А.В.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники ГКНБ изъяли синтетические наркотики "Спайс" и A-PVP.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, причастных к организации и функционированию нарколаборатории, а также каналов поставки и сбыта наркотических веществ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459532
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Чуйская область, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  