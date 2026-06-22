ГКНБ задержал функционера "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Сотрудники ГКНБ задержали функционера запрещённой в Кыргызстане религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Как сообщили в ведомстве, 17 июня 2026 года в рамках расследования уголовного дела были проведены следственно-оперативные мероприятия по нейтрализации функционеров запрещённой в Кыргызской Республике религиозно-экстремистской организации.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела были обнаружены и изъяты религиозная литература экстремистского характера, а также мобильные телефоны, признанные вещественными доказательствами.

По итогам проведённых мероприятий задержана Д.М.Ш. являющаяся одним из функционеров указанной организации.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ напоминает, что за участие в деятельности запрещённых в Кыргызстане экстремистских и террористических организаций предусмотрена уголовная ответственность.