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В Бишкеке начнут тестировать защитные разделители для велодорожек

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- Назгуль Абдыразакова
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На улице Токтогула в Бишкеке начнётся тестирование новых разделителей для велодорожки. Пилотный проект реализуется в рамках развития городской велосипедной инфраструктуры и направлен на повышение безопасности участников дорожного движения.

Как сообщили в мэрии, первым тестовым участком станет отрезок улицы Токтогула от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии. В ходе испытаний специалисты оценят эффективность разделителей, их влияние на безопасность движения и удобство использования велодорожки.

После завершения тестового периода будут проанализированы результаты проекта, а также учтены отзывы жителей и велосипедистов. На основании полученных данных будет принято решение о возможном расширении инициативы на другие участки города.

Следующим этапом рассматривается установка разделителей на участке улицы Токтогула от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова.

В мэрии отметили, что в ходе тестирования могут быть изменены форма, размеры или конструкция разделителей для выбора наиболее эффективного и безопасного варианта.

Основная цель проекта - создание комфортной и безопасной городской среды для велосипедистов.


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URL: https://www.vb.kg/459536
Теги:
дороги, ПДД, безопасность, Бишкек, мэрия
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