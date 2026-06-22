В Бишкеке начнут тестировать защитные разделители для велодорожек

На улице Токтогула в Бишкеке начнётся тестирование новых разделителей для велодорожки. Пилотный проект реализуется в рамках развития городской велосипедной инфраструктуры и направлен на повышение безопасности участников дорожного движения.

Как сообщили в мэрии, первым тестовым участком станет отрезок улицы Токтогула от проспекта Манаса до бульвара Молодой Гвардии. В ходе испытаний специалисты оценят эффективность разделителей, их влияние на безопасность движения и удобство использования велодорожки.

После завершения тестового периода будут проанализированы результаты проекта, а также учтены отзывы жителей и велосипедистов. На основании полученных данных будет принято решение о возможном расширении инициативы на другие участки города.

Следующим этапом рассматривается установка разделителей на участке улицы Токтогула от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова.

В мэрии отметили, что в ходе тестирования могут быть изменены форма, размеры или конструкция разделителей для выбора наиболее эффективного и безопасного варианта.

Основная цель проекта - создание комфортной и безопасной городской среды для велосипедистов.