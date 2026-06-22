Погода
$ 87.44 - 87.81
€ 100.30 - 101.15

В Кыргызстане заработал онлайн-сервис по оформлению торговых патентов

271  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики внедрила новую электронную услугу по оформлению патентов в сфере торговли через Кабинет налогоплательщика. Теперь предприниматели могут получить патент дистанционно, без посещения налоговых органов и ожидания в очередях.

По данным ведомства, для оформления патента необходимо авторизоваться в Кабинете налогоплательщика на сайте перейти в раздел "Переписка с ГНС", выбрать услугу "Патент в сфере торговли" и создать новое заявление. После этого пользователю необходимо заполнить сведения о себе и торговой точке, а затем сохранить заявление.

Оплата патента также осуществляется онлайн. В реестре заявлений необходимо выбрать соответствующий патент, отметить месяцы, за которые планируется внести платеж, и подтвердить оплату. Система автоматически сформирует код оплаты и QR-код, которые можно использовать для оплаты любым удобным способом.

В ГНС напоминают, что код оплаты и QR-код действуют только до полуночи дня их формирования. Если платеж не будет произведен в установленный срок, заявление автоматически перейдет в реестр отклоненных.

После поступления и зачисления средств патент активируется автоматически. Получить его в электронном формате можно через реестр заявлений, воспользовавшись функцией "Печать".

Услуга доступна предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность как на рынках и мини-рынках, так и в магазинах, павильонах, киосках и других объектах торговли, расположенных вне рынков.

При оформлении патента для торговли вне рынков необходимо указать предполагаемый годовой оборот. В зависимости от его размера выбирается соответствующая ставка патента, установленная постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики.

Подробная информация о порядке получения патента размещена на официальном сайте Государственной налоговой службы, а также доступна в территориальных налоговых органах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459537
Теги:
торговля, налоги в Кыргызстане, ГНС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  