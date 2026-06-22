В Кыргызстане заработал онлайн-сервис по оформлению торговых патентов

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики внедрила новую электронную услугу по оформлению патентов в сфере торговли через Кабинет налогоплательщика. Теперь предприниматели могут получить патент дистанционно, без посещения налоговых органов и ожидания в очередях.

По данным ведомства, для оформления патента необходимо авторизоваться в Кабинете налогоплательщика на сайте перейти в раздел "Переписка с ГНС", выбрать услугу "Патент в сфере торговли" и создать новое заявление. После этого пользователю необходимо заполнить сведения о себе и торговой точке, а затем сохранить заявление.

Оплата патента также осуществляется онлайн. В реестре заявлений необходимо выбрать соответствующий патент, отметить месяцы, за которые планируется внести платеж, и подтвердить оплату. Система автоматически сформирует код оплаты и QR-код, которые можно использовать для оплаты любым удобным способом.

В ГНС напоминают, что код оплаты и QR-код действуют только до полуночи дня их формирования. Если платеж не будет произведен в установленный срок, заявление автоматически перейдет в реестр отклоненных.

После поступления и зачисления средств патент активируется автоматически. Получить его в электронном формате можно через реестр заявлений, воспользовавшись функцией "Печать".

Услуга доступна предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность как на рынках и мини-рынках, так и в магазинах, павильонах, киосках и других объектах торговли, расположенных вне рынков.

При оформлении патента для торговли вне рынков необходимо указать предполагаемый годовой оборот. В зависимости от его размера выбирается соответствующая ставка патента, установленная постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики.

Подробная информация о порядке получения патента размещена на официальном сайте Государственной налоговой службы, а также доступна в территориальных налоговых органах.