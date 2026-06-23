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В Оше завершилась экспортная программа для производителей сухофруктов

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- Светлана Лаптева
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В Оше завершилась обучающая и консультационная программа для производителей и переработчиков сухофруктов из Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и Чуйской областей. Инициатива направлена на повышение экспортной готовности предприятий за счёт совершенствования процессов производства, хранения и обеспечения качества продукции.

Мероприятие прошло в рамках проекта Ready4Trade Central Asia: "Путь к процветанию через Транскаспийский транспортный коридор" (2024–2028), финансируемого Европейским союзом и реализуемого Международным торговым центром (МТЦ).

Программа включала технический семинар и выездные консультации на местах. Участники изучили вопросы, напрямую влияющие на конкурентоспособность продукции на внешних рынках: использование консервантов, защиту от вредителей, управление влажностью, соблюдение требований микробиологической безопасности и современные стандарты упаковки. Особое внимание эксперты уделили практическим мерам, позволяющим отечественным производителям соответствовать жестким стандартам международных рынков, включая страны Европейского союза.

В ходе выездных визитов на предприятия международные специалисты оценили их производственные мощности, определили перспективы разработки новых видов продукции и предоставили индивидуальные рекомендации по повышению качества, снижению потерь после сбора урожая и укреплению экспортного потенциала компаний.

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в 2025 году республика экспортировала около 6 тысяч тонн сухофруктов на сумму 15 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что дальнейший рост поставок за рубеж напрямую зависит от способности производителей соблюдать международные стандарты качества и безопасности пищевой продукции.

Менеджер кооператива "Ишкер KG" Заирбек Торобеков отметил, что участие в программе позволило бизнесу лучше понять требования зарубежных покупателей к сертификации и упаковке продукции.

В свою очередь эксперт МТЦ по производству и переработке сухофруктов Антон Эрви подчеркнул, что внедрение современных подходов к хранению и переработке сырья помогает значительно снизить потери, повысить доверие покупателей и расширить возможности для выхода на новые перспективные рынки.

Участники программы также отметили высокую практическую пользу полученных знаний, особенно в вопросах организации технологичного хранения продукции, поддержания стабильного качества партий и системной подготовки товаров к экспортным поставкам.


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URL: https://www.vb.kg/459542
Теги:
сельское хозяйство, экспорт, Кыргызстан
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