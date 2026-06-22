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Талантбек Бегалиев возглавил управление спорта Таласской области

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- Самуэль Деди Ирие
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Талантбек Шабданович Бегалиев назначен начальником Таласского областного управления физической культуры и спорта. К исполнению обязанностей он приступил с 22 июня, при этом для нового руководителя установлен испытательный срок продолжительностью три месяца.

Талант Бегалиев является известным специалистом в сфере физической культуры и спорта. В 1986 году он окончил Киргизский государственный институт физической культуры, после чего начал трудовую деятельность по специальности в Октябрьском районе города Фрунзе.

В дальнейшем Бегалиев работал тренером в Детско-юношеской спортивной школе № 5 Ленинского района, где занимался подготовкой молодых спортсменов. Позже он возглавил Детско-юношескую спортивную школу Московского района, заняв должность директора.

Помимо многолетней работы в спортивной отрасли, Талант Бегалиев добился высоких результатов и на ковре. В 2021 году он завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе среди ветеранов, проходившего в Греции. За выдающиеся достижения ему было присвоено почетное звание "Заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики".

Назначение опытного специалиста и титулованного спортсмена на должность руководителя областного управления призвано способствовать развитию физической культуры и спорта в Таласской области, повышению эффективности подготовки атлетов и популяризации здорового образа жизни среди населения.


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URL: https://www.vb.kg/459544
Теги:
назначение, спорт, Таласская область
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