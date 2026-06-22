Урумкулова: "Память о ВОВ объединяет народы наших стран"

21 июня на Площади Победы в Бишкеке состоялись международные мемориальные акции "Свеча памяти" и "Возвращение имени", посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Одними из ключевых соорганизаторов масштабных памятных мероприятий выступили автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия" и международное патриотическое движение "Победа 9/45".

Организаторами мероприятий выступили: Движение "Волонтеры Победы" Кыргызстана, поисковое движение "Память народа – Эл Эстейт", Кыргызское общество блокадников Ленинграда при поддержке Мэрии Бишкека, Министерства обороны Кыргызской Республики, Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике, Представительства Россотрудничества, Общественный фонд "Евразия Кыргызстан", международное патриотическое движение "Победа 9/45", Ассоциации "ДОБРО.РФ" и Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина.

Церемония началась с возложения цветов к Монументу Победы. В память о погибших в годы войны, была объявлена минута молчания.

Главным событием вечера стала акция "Свеча памяти". Тысячи свечей были зажжены в память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В этом году организаторы посвятили акцию подвигу женщин военного поколения - тех, кто сражался на передовой, трудился в тылу, спасал жизни раненых и ждал своих близких с фронта.

В Бишкеке участники создали огненную картину, посвященную 46-му гвардейскому ночному бомбардировочному авиационному полку, в составе которого воевала уроженка Кыргызстана, Герой Советского Союза Евдокия Пасько.

В рамках акции "Возвращение имени" состоялась передача архивных материалов представителям Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Благодаря совместной работе Кыргызского общества блокадников Ленинграда, поискового движения "Память народа – Эл Эстейт", Министерства обороны Кыргызстана и зарубежных партнеров удалось установить судьбы военнослужащих, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Представителям государств были переданы материалы с установленными именами 152 уроженцев Казахстана, 147 уроженцев Узбекистана и 17 уроженцев Таджикистана, погибших в годы войны.

Директор регионального офиса "Евразия Кыргызстан" Кымбат Урумкулова отметила:

"Память о Великой Отечественной войне объединяет народы наших стран и поколения людей, для которых подвиг победителей остается нравственным ориентиром. Для фонда "Евразия Кыргызстан" важно поддерживать проекты, которые помогают сохранять историческую правду, возвращать забытые имена героев и вовлекать молодежь в работу по сохранению памяти. Акции "Свеча памяти" и "Возвращение имени" напоминают нам о цене мира и ответственности перед будущими поколениями".

Акции "Свеча памяти" и "Возвращение имени" стали важным событием, объединившим представителей разных поколений и стран в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.