Погода
$ 87.44 - 87.81
€ 100.30 - 101.15

Сооронбай Жээнбеков: Меня Ташиев не принуждал уйти с поста президента

345  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков в интервью ИА "Кабар" опроверг высказывания Азимбека Бекназарова о том, что заявление об отставке с поста президента было написано под давлением со стороны Камчыбека Ташиева. По его словам, решение уйти в отставку было принято по итогам десятидневных переговоров с Садыром Жапаровым.

- Здравствуйте, Сооронбай Шарипович! Политик Азимбек Бекназаров в интервью одному из местных СМИ сообщил, что "заявление об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента было написано под угрозами со стороны Камчыбека Ташиева". Каков ваш комментарий по этому поводу?

- Меня никто не запугивал и не принуждал. Я в течение десяти дней вел переговоры с тогдашним премьер-министром Садыром Жапаровым, и именно по итогам этих переговоров я принял решение сложить с себя полномочия президента. Об этом знает весь народ.

Если Азимбек Бекназаров или кто-либо другой утверждает, что "Жээнбекова под угрозами заставил написать заявление Ташиев", то это не более чем выдуманная история, ложное мнение людей, которые не знают, что происходило в тот период. С какой целью было сделано такое заявление, мне непонятно.

Вы хорошо знаете, что уже пять лет я не даю никаких комментариев. Сейчас я решил высказаться только для того, чтобы события того времени не искажались и не трактовались по-своему.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459551
Теги:
Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  