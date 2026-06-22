Сооронбай Жээнбеков: Меня Ташиев не принуждал уйти с поста президента

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков в интервью ИА "Кабар" опроверг высказывания Азимбека Бекназарова о том, что заявление об отставке с поста президента было написано под давлением со стороны Камчыбека Ташиева. По его словам, решение уйти в отставку было принято по итогам десятидневных переговоров с Садыром Жапаровым.

- Здравствуйте, Сооронбай Шарипович! Политик Азимбек Бекназаров в интервью одному из местных СМИ сообщил, что "заявление об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента было написано под угрозами со стороны Камчыбека Ташиева". Каков ваш комментарий по этому поводу?

- Меня никто не запугивал и не принуждал. Я в течение десяти дней вел переговоры с тогдашним премьер-министром Садыром Жапаровым, и именно по итогам этих переговоров я принял решение сложить с себя полномочия президента. Об этом знает весь народ.

Если Азимбек Бекназаров или кто-либо другой утверждает, что "Жээнбекова под угрозами заставил написать заявление Ташиев", то это не более чем выдуманная история, ложное мнение людей, которые не знают, что происходило в тот период. С какой целью было сделано такое заявление, мне непонятно.

Вы хорошо знаете, что уже пять лет я не даю никаких комментариев. Сейчас я решил высказаться только для того, чтобы события того времени не искажались и не трактовались по-своему.