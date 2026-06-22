В Кыргызстане назвали сроки окончательной легализации иностранных авто

В Кыргызстане до 1 сентября 2026 года продлена возможность легализации автомобилей с иностранными регистрационными знаками, ввезенных в страну до 31 декабря 2024 года. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Как сообщили в Министерстве экономики и коммерции, дополнительная процедура легализации будет носить заключительный характер. После 1 сентября 2026 года легализация транспортных средств с иностранными номерами проводиться не будет.

Под действие указа подпадают только автомобили, ввезенные в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года и не прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке. Транспортные средства, ввезенные в 2025 и 2026 годах, легализации не подлежат.

В ведомстве также напомнили, что легализованные автомобили нельзя продавать, дарить, передавать по доверенности, сдавать в аренду или иным способом отчуждать третьим лицам. Управлять таким транспортным средством может только гражданин, на которого оно было оформлено в рамках процедуры легализации.

В Министерстве экономики и коммерции призвали граждан не приобретать автомобили с иностранными регистрационными знаками, которые не прошли легализацию в Кыргызстане и не были сняты с учета в стране прежней регистрации.

По данным ведомства, покупка таких автомобилей связана с серьезными правовыми и финансовыми рисками, включая невозможность их законной регистрации и дальнейшей эксплуатации на территории страны.