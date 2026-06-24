Кайназаров: Психологическое благополучие касается каждого человека

Выступая на консультативной встрече в Бишкеке, глава офиса Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызстане Бактыбек Кайназаров отметил, что вопросы психологического благополучия населения сегодня выходят далеко за рамки медицинской тематики и становятся важной частью общественного развития.

По его словам, современный мир сталкивается с масштабными изменениями, которые оказывают серьезное влияние на психологическое состояние людей.

"Экономические вызовы, миграция, последствия чрезвычайных ситуаций, стремительная цифровизация, социальные трансформации и глобальная неопределенность оказывают серьезное влияние на психологическое состояние населения", - отметил Кайназаров.

Особенно уязвимыми в таких условиях, по его словам, остаются дети и молодежь, женщины, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Представитель ЮНФПА подчеркнул, что вопросы психического и психологического здоровья сегодня следует рассматривать не только через призму медицины.

"Сегодня вопросы психического здоровья уже не являются исключительно медицинской или профессиональной темой. Они становятся важнейшим вопросом общественного развития, социальной справедливости и защиты прав человека", - заявил он.

По словам Кайназарова, Фонд ООН в области народонаселения на протяжении многих лет поддерживает развитие психологической помощи в Кыргызстане как неотъемлемой части системы здравоохранения, социальной защиты, образования и гуманитарного реагирования.

Он отметил, что психологическая поддержка играет важную роль в преодолении кризисов, восстановлении эмоционального состояния людей и укреплении устойчивости сообществ.

Вместе с тем, по мере роста потребности населения в качественной психологической помощи возникает необходимость формирования современной и понятной правовой базы.

"Важно обеспечить защиту прав граждан, гарантии конфиденциальности, профессиональные стандарты и качество оказываемых услуг", - подчеркнул Кайназаров.

По его мнению, будущий закон должен быть направлен не только на регулирование профессиональной деятельности психологов, но и на создание условий, при которых каждый человек сможет своевременно получить качественную, безопасную и доступную психологическую помощь независимо от возраста, места проживания и жизненных обстоятельств.

Отдельно глава офиса ЮНФПА подчеркнул важность широкого общественного обсуждения законопроекта.

По его словам, будущий документ должен учитывать как международный опыт и лучшие практики, так и реальные потребности Кыргызстана.

"Только межсекторальное сотрудничество государства, профессионального сообщества, гражданского общества и международных партнеров позволит сформировать эффективную систему психологической помощи, основанную на доверии, профессионализме и уважении прав человека", - отметил он.

Завершая выступление, Кайназаров подтвердил готовность ЮНФПА и в дальнейшем оказывать поддержку инициативам, направленным на укрепление психологического здоровья населения, развитие человеческого капитала и повышение качества жизни граждан Кыргызстана.