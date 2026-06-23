Франция и Норвегия досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира-2026

Сборные Франции и Норвегии досрочно обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026, одержав вторые победы подряд в группе I.

Французы уверенно разобрались с Ираком со счетом 3:0 на стадионе в Филадельфии. Главным героем встречи стал капитан команды Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Нападающий открыл счет уже на 14-й минуте, а после длительной паузы, вызванной неблагоприятными погодными условиями, забил свой второй мяч во втором тайме. Еще один гол в активе Усмана Дембеле - для него этот мяч стал первым на чемпионатах мира.

В другом матче группы Норвегия в зрелищном поединке одолела Сенегал со счетом 3:2. Скандинавы вышли вперед на 43-й минуте благодаря точному удару Маркуса Педерсена. После перерыва звездный форвард Эрлинг Холанд дважды поразил ворота соперника, отличившись на 48-й и 58-й минутах. Сенегал ответил дублем Исмаилы Сарра, однако спасти матч африканской сборной не удалось.

После двух туров Франция и Норвегия набрали по шесть очков и гарантировали себе участие в стадии плей-офф. В заключительном туре они встретятся между собой в матче за первое место в группе. Ирак и Сенегал, пока не набравшие очков, в очной встрече поспорят за третью строчку, которая сохраняет теоретические шансы на выход в следующий раунд.

Мбаппе и Холанд после своих дублей довели количество голов на турнире до четырех и продолжают преследовать лидера бомбардирской гонки Лионеля Месси, на счету которого пять забитых мячей.