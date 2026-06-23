Погода
$ 87.48 - 87.83
€ 100.30 - 101.15

Франция и Норвегия досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира-2026

187  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборные Франции и Норвегии досрочно обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026, одержав вторые победы подряд в группе I.

Французы уверенно разобрались с Ираком со счетом 3:0 на стадионе в Филадельфии. Главным героем встречи стал капитан команды Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Нападающий открыл счет уже на 14-й минуте, а после длительной паузы, вызванной неблагоприятными погодными условиями, забил свой второй мяч во втором тайме. Еще один гол в активе Усмана Дембеле - для него этот мяч стал первым на чемпионатах мира.

В другом матче группы Норвегия в зрелищном поединке одолела Сенегал со счетом 3:2. Скандинавы вышли вперед на 43-й минуте благодаря точному удару Маркуса Педерсена. После перерыва звездный форвард Эрлинг Холанд дважды поразил ворота соперника, отличившись на 48-й и 58-й минутах. Сенегал ответил дублем Исмаилы Сарра, однако спасти матч африканской сборной не удалось.

После двух туров Франция и Норвегия набрали по шесть очков и гарантировали себе участие в стадии плей-офф. В заключительном туре они встретятся между собой в матче за первое место в группе. Ирак и Сенегал, пока не набравшие очков, в очной встрече поспорят за третью строчку, которая сохраняет теоретические шансы на выход в следующий раунд.

Мбаппе и Холанд после своих дублей довели количество голов на турнире до четырех и продолжают преследовать лидера бомбардирской гонки Лионеля Месси, на счету которого пять забитых мячей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459564
Теги:
Норвегия, Франция, футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  