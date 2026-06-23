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Равшанбек Сабиров поздравил госслужащих с профессиональным праздником

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Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров поздравил сотрудников агентства с Днем государственного служащего, отметив их вклад в развитие экономики и улучшение инвестиционного климата страны.

В ходе поздравления он подчеркнул, что государственная служба требует высокой ответственности, профессионализма и точности в выполнении поставленных задач.

По словам Сабирова, особое значение имеет работа по привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для инвесторов и повышению экономического потенциала республики.

"Наша основная задача - эффективно работать в интересах государства, вносить вклад в устойчивый экономический рост и создание новых возможностей", - отметил он.

Глава агентства также акцентировал внимание на необходимости дальнейшей работы по совершенствованию инвестиционного климата, развитию взаимовыгодного сотрудничества с отечественными и зарубежными инвесторами, а также качественной реализации государственных задач.

В завершение Равшанбек Сабиров пожелал сотрудникам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и успехов в профессиональной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/459583
Теги:
праздник, Кыргызстан, поздравление
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