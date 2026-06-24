Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 100.30 - 101.15

Госбанки Кыргызстана разорвали отношения с более чем 130 компаниями

210  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственные банки Кыргызстана прекратили деловые отношения более чем с 130 компаниями в рамках усиления санкционного комплаенса и мер по минимизации санкционных рисков. Об этом стало известно на рабочем совещании под председательством специального представителя президента по вопросам санкционной политики Бакыта Сыдыкова.

Как сообщили участники совещания, ОАО "Элдик Банк" с 1 мая 2026 года прекратило сотрудничество примерно с 80 компаниями, еще около 40 юридических лиц проходят завершающий этап проверок. В свою очередь ОАО "АБАНК" прекратило деловые отношения с 51 компанией, а еще около 40 компаний находятся в процессе проверки.

Кроме того, в рамках противодействия сомнительным финансовым операциям "Элдик Банк" направил в уполномоченный орган около 13 тысяч сообщений о подозрительных операциях, а "АБАНК" - около 4 тысяч сообщений.

В ходе совещания был рассмотрен запрос европейской стороны относительно деятельности отдельных компаний, зарегистрированных в Кыргызстане и потенциально связанных с санкционными рисками. Особое внимание участники встречи уделили вопросам управления санкционными рисками в финансовом секторе.

Отмечено, что государственные банки на постоянной основе проводят мониторинг международных платежей, ежедневный скрининг клиентов и транзакций по санкционным спискам Европейского союза, Великобритании, США и других стран. Для комплексной проверки используется международная система WorldCompliance компании LexisNexis.

При выявлении совпадений с санкционными перечнями или признаков повышенного риска операции отклоняются либо направляются на дополнительную проверку. Усиленный контроль предусматривает анализ документов, проверку происхождения денежных средств, оценку экономической обоснованности операций и запрос дополнительных сведений.

Для координации этой работы в государственных банках созданы комитеты по управлению санкционными рисками. Они отвечают за соблюдение международных санкционных требований и реализацию превентивных мер.

По итогам совещания было подчеркнуто, что Кыргызстан продолжит принимать меры по недопущению использования своей территории и финансовой системы для обхода международных ограничительных мер, сохраняя прозрачность внешнеэкономической деятельности и устойчивость финансового сектора.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459595
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, экономика, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  