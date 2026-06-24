Госбанки Кыргызстана разорвали отношения с более чем 130 компаниями

Государственные банки Кыргызстана прекратили деловые отношения более чем с 130 компаниями в рамках усиления санкционного комплаенса и мер по минимизации санкционных рисков. Об этом стало известно на рабочем совещании под председательством специального представителя президента по вопросам санкционной политики Бакыта Сыдыкова.

Как сообщили участники совещания, ОАО "Элдик Банк" с 1 мая 2026 года прекратило сотрудничество примерно с 80 компаниями, еще около 40 юридических лиц проходят завершающий этап проверок. В свою очередь ОАО "АБАНК" прекратило деловые отношения с 51 компанией, а еще около 40 компаний находятся в процессе проверки.

Кроме того, в рамках противодействия сомнительным финансовым операциям "Элдик Банк" направил в уполномоченный орган около 13 тысяч сообщений о подозрительных операциях, а "АБАНК" - около 4 тысяч сообщений.

В ходе совещания был рассмотрен запрос европейской стороны относительно деятельности отдельных компаний, зарегистрированных в Кыргызстане и потенциально связанных с санкционными рисками. Особое внимание участники встречи уделили вопросам управления санкционными рисками в финансовом секторе.

Отмечено, что государственные банки на постоянной основе проводят мониторинг международных платежей, ежедневный скрининг клиентов и транзакций по санкционным спискам Европейского союза, Великобритании, США и других стран. Для комплексной проверки используется международная система WorldCompliance компании LexisNexis.

При выявлении совпадений с санкционными перечнями или признаков повышенного риска операции отклоняются либо направляются на дополнительную проверку. Усиленный контроль предусматривает анализ документов, проверку происхождения денежных средств, оценку экономической обоснованности операций и запрос дополнительных сведений.

Для координации этой работы в государственных банках созданы комитеты по управлению санкционными рисками. Они отвечают за соблюдение международных санкционных требований и реализацию превентивных мер.

По итогам совещания было подчеркнуто, что Кыргызстан продолжит принимать меры по недопущению использования своей территории и финансовой системы для обхода международных ограничительных мер, сохраняя прозрачность внешнеэкономической деятельности и устойчивость финансового сектора.