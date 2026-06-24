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Кыргызстан принимает первый Инвестиционный бизнес-форум ШОС

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 24 июня, в Бишкеке начал свою работу Инвестиционный бизнес-форум ШОС-2026, организованный Национальный агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества.

В открытии форума принимает участие Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.

Инвестиционный бизнес-форум ШОС, ставший первой масштабной инвестиционной площадкой в рамках Шанхайской организации сотрудничества, объединил представителей государств - членов ШОС, государственных органов, бизнес-сообщества, институтов развития, инвестиционных фондов, технологических компаний и стартап-проектов.

В Форуме принимают участие представители международных и региональных организаций, финансовых институтов, а также более 600 представителей международного и регионального бизнеса. Участники обсуждают перспективные направления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, обмениваются опытом и рассматривают новые возможности реализации совместных проектов.

Глава Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров отметил, что проведение форума в Бишкеке открывает новые возможности для формирования устойчивых инвестиционных связей между странами ШОС.

Располагаясь на перекрестке Великого Шелкового пути, Кыргызстан сочетает богатое историческое наследие с современным развитием цифровой экономики, транспортно-логистической инфраструктуры и инновационных технологий, становясь важным участником возрождения Великого Шелкового пути и укрепления взаимосвязанности Евразии.

Проведение нашего форума под эгидой ШОС в год его 25-летия укрепляет взаимное доверие, добрососедство и партнерство между государствами-членами и придает ему практическую значимость, открывая новые возможности для инвестиционного и делового сотрудничества.

"Сегодня перед странами Шанхайской организации сотрудничества открыты широкие возможности для совместного развития и реализации инвестиционных инициатив. Наша задача - создать эффективную площадку для прямого диалога между государством и бизнесом, обеспечить комфортные условия для инвесторов и продвигать регион как единое пространство для сотрудничества. Кыргызская Республика открыта для партнерства и готова предлагать новые возможности для реализации совместных проектов", - отметил Равшанбек Сабиров.

В рамках деловой программы форума запланированы выступления руководителей инвестиционных агентств государств-членов ШОС, панельные дискуссии по вопросам развития цифровой экономики, зеленой трансформации, здравоохранения и других перспективных направлений.

Также участники форума проведут двусторонние B2B-встречи, направленные на установление новых деловых контактов и обсуждение потенциальных инвестиционных проектов.

Одним из ключевых событий Форума станет подписание совместной резолюции с участием официальных представителей государств - членов ШОС. Проведение Инвестиционного бизнес-форума ШОС является инициативой Кыргызской Республики в рамках председательства в Организации и направлено на формирование устойчивой платформы для развития инвестиционного сотрудничества между странами-участницами. Резолюция предусматривает дальнейшее развитие практики проведения совместных инвестиционных форумов и деловых мероприятий в рамках ШОС, а также укрепление взаимодействия между государствами, бизнес-сообществом и институтами развития.

Инвестиционный бизнес-форум ШОС-2026 призван стать новой платформой для укрепления экономического взаимодействия, привлечения инвестиций и расширения партнерства между странами региона.


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URL: https://www.vb.kg/459596
Теги:
инвестиции, форум, Бишкек, Кыргызстан
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