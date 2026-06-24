Инвестиционный портфель новых проектов КР превысил $23 млрд

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За последние три года в Кыргызстане привлечены миллиардные инвестиции, а общий портфель новых проектов превысил 23 миллиарда долларов США. Об этом заявил глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров на инвестиционном бизнес-форуме "Кыргызстан - сердце Евразии", который проходит в Бишкеке.

"Прямые иностранные инвестиции составили более 1,3 млрд долларов США, рост - более 27%, инвестиции в основной капитал в начале 2026 года увеличились на 69%. За последние три года, заключены 78 инвестиционных соглашений на 12,6 млрд долларов США и 45 соглашений ГЧП на 4,2 млрд. долларов США. Общий инвестиционный портфель новых проектов превышает 23 млрд долларов США. Кроме этого, в рамках ГЧП реализуется 90 проектов на сумму более 434 млрд сомов. Однако для нас важны не только цифры - наша задача создавать понятные и долгосрочные условия для инвесторов. Доверие к проводимым реформам отражается не только в экономических показателях, но и в укреплении международного авторитета страны, что напрямую повышает ее инвестиционную привлекательность. Кыргызстан избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы и исключен из списка Европейского союза по авиационной безопасности", - сказал Сабиров.