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Кыргызстан открывает инвесторам доступ к 550-миллионному рынку

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстан обеспечивает бизнесу выход на рынок свыше 550 миллионов человек и предлагает одну из самых либеральных налоговых систем в регионе. Об этом заявил глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров на инвестиционном бизнес-форуме "Кыргызстан - сердце Евразии", который проходит в Бишкеке.

​"Кыргызстан обеспечивает доступ к рынку свыше 550 млн человек через ЕАЭС, СНГ и преференциальные режимы с Европейским Союзом и располагает одной из наиболее либеральных систем налогообложения и таможенных преференций в регионе. Приняты новые законы "Об инвестициях" и "О государственно-частном партнерстве", которые соответствуют международным стандартам и дополняются режимом свободных экономических зон с налоговыми и таможенными льготами. Особое внимание уделяется развитию высоких технологий, зеленой энергетики, креативных индустрий и стартап-экосистемы: на днях Президентом подписаны Указы о поддержке IT-сектора и инноваций и о специальном режиме для инвесторов в сфере возобновляемых источников энергии, а парламентом одобрен Закон "О венчурном финансировании", - заявил он.


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URL: https://www.vb.kg/459598
Теги:
инвестиции, рынок, форум, Бишкек, Кыргызстан
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