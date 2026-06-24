Кыргызстан открывает инвесторам доступ к 550-миллионному рынку

Кыргызстан обеспечивает бизнесу выход на рынок свыше 550 миллионов человек и предлагает одну из самых либеральных налоговых систем в регионе. Об этом заявил глава Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров на инвестиционном бизнес-форуме "Кыргызстан - сердце Евразии", который проходит в Бишкеке.

​"Кыргызстан обеспечивает доступ к рынку свыше 550 млн человек через ЕАЭС, СНГ и преференциальные режимы с Европейским Союзом и располагает одной из наиболее либеральных систем налогообложения и таможенных преференций в регионе. Приняты новые законы "Об инвестициях" и "О государственно-частном партнерстве", которые соответствуют международным стандартам и дополняются режимом свободных экономических зон с налоговыми и таможенными льготами. Особое внимание уделяется развитию высоких технологий, зеленой энергетики, креативных индустрий и стартап-экосистемы: на днях Президентом подписаны Указы о поддержке IT-сектора и инноваций и о специальном режиме для инвесторов в сфере возобновляемых источников энергии, а парламентом одобрен Закон "О венчурном финансировании", - заявил он.