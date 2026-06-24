Китайский инвестор изучает возможности развития виноделия в Кыргызстане

Представители китайского бизнеса рассматривают Кыргызстан как перспективную площадку для инвестиций и развития торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил участник Инвестиционного бизнес-форума ШОС-2026 Сю Хау, который проходит в Бишкеке.

По его словам, основной целью визита является изучение инвестиционного потенциала страны и возможностей для реализации совместных проектов.

"Прежде всего мы приехали, чтобы изучить местный рынок и понять, насколько он подходит для инвестиций. Нас особенно интересует развитие винодельческой отрасли. Если здесь будут созданы благоприятные условия и появятся подходящие возможности, мы готовы рассматривать инвестиции и участие в строительстве новых объектов. Это позволит укрепить торговые связи между Китаем и Кыргызстаном", - отметил он.

Участник форума считает, что рынок винодельческой продукции в Кыргызстане обладает значительным потенциалом для развития.

"На мой взгляд, местный рынок вина пока остается относительно свободным. Именно поэтому сочетание китайских технологий и опыта с ресурсами Кыргызстана может открыть хорошие перспективы для дальнейшего роста отрасли. Мы можем использовать китайские технологии и производственные возможности Кыргызстана для достижения взаимовыгодных целей", - сказал инвестор.

Спикер также рассказал о деятельности своей компании, которая активно работает на международных рынках.

"Мы уделяем большое внимание экспортной торговле. Наша продукция поставляется в Южную Корею, Мексику и Вьетнам. Компания расположена в провинции Чжэцзян, которая считается одним из крупнейших экспортных центров Китая. Сегодня мы занимаемся как продажей, так и закупкой винодельческой продукции, сотрудничая с партнерами из Южной Кореи, Вьетнама и Мексики", - сообщил представитель бизнеса.

По его словам, участие в Инвестиционном бизнес-форуме ШОС предоставляет предпринимателям возможность наладить новые деловые контакты и изучить перспективы реализации совместных проектов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.