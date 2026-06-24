Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 100.30 - 101.15

Китайский инвестор изучает возможности развития виноделия в Кыргызстане

432  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители китайского бизнеса рассматривают Кыргызстан как перспективную площадку для инвестиций и развития торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил участник Инвестиционного бизнес-форума ШОС-2026 Сю Хау, который проходит в Бишкеке.

По его словам, основной целью визита является изучение инвестиционного потенциала страны и возможностей для реализации совместных проектов.

"Прежде всего мы приехали, чтобы изучить местный рынок и понять, насколько он подходит для инвестиций. Нас особенно интересует развитие винодельческой отрасли. Если здесь будут созданы благоприятные условия и появятся подходящие возможности, мы готовы рассматривать инвестиции и участие в строительстве новых объектов. Это позволит укрепить торговые связи между Китаем и Кыргызстаном", - отметил он.

Участник форума считает, что рынок винодельческой продукции в Кыргызстане обладает значительным потенциалом для развития.

"На мой взгляд, местный рынок вина пока остается относительно свободным. Именно поэтому сочетание китайских технологий и опыта с ресурсами Кыргызстана может открыть хорошие перспективы для дальнейшего роста отрасли. Мы можем использовать китайские технологии и производственные возможности Кыргызстана для достижения взаимовыгодных целей", - сказал инвестор.

Спикер также рассказал о деятельности своей компании, которая активно работает на международных рынках.

"Мы уделяем большое внимание экспортной торговле. Наша продукция поставляется в Южную Корею, Мексику и Вьетнам. Компания расположена в провинции Чжэцзян, которая считается одним из крупнейших экспортных центров Китая. Сегодня мы занимаемся как продажей, так и закупкой винодельческой продукции, сотрудничая с партнерами из Южной Кореи, Вьетнама и Мексики", - сообщил представитель бизнеса.

По его словам, участие в Инвестиционном бизнес-форуме ШОС предоставляет предпринимателям возможность наладить новые деловые контакты и изучить перспективы реализации совместных проектов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459602
Теги:
инвестиции, Китай, форум, Бишкек, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  