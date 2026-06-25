28 июня пройдут ответные матчи 1/4 финала Кубка Кыргызстана по футболу

Борьба за Кубок Кыргызстана по футболу выходит на решающую стадию. Уже 28 июня состоятся ответные матчи 1/4 финала турнира, по итогам которых станут известны все полуфиналисты сезона-2026.

После первых встреч интрига сохраняется во всех четырех противостояниях. Лишь "Барс" и "Алга" сумели добиться побед в первых играх, однако их преимущество остается минимальным.

Действующий обладатель трофея - столичный "Дордой" - в первом поединке сыграл вничью с кочкор-атинским "Нефтчи" со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет на "Достук Арене", где бишкекский клуб постарается подтвердить статус фаворита и продолжить защиту титула.

Не менее напряженным ожидается противостояние между "Мурас Юнайтед" и "Азией". Их первый матч также завершился вничью (1:1), оставив обеим командам равные шансы на выход в следующую стадию перед игрой в городе Манас.

В Караколе местный "Барс" примет "Бишкек Сити". В первой гостевой встрече каракольцы одержали победу со счетом 3:2, и теперь столичной команде необходимо отыгрывать отставание, чтобы сохранить шансы на трофей.

В Оше местный "Алай" попытается взять реванш у "Алги". Первая встреча в Бишкеке завершилась минимальной победой хозяев поля (1:0) благодаря автоголу соперника.

Расписание матчей 28 июня (все игры начнутся в 20:30):

- "Алай" - "Алга" (Ош, стадион имени А. Суюмбаева);

- "Барс" - "Бишкек Сити" (Каракол, "Ынтымак Арена");

- "Дордой" - "Нефтчи" (Беш-Кунгей, "Достук Арена");

- "Мурас Юнайтед" - "Азия" (Манас, стадион "Курманбек").