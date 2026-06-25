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Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд на чемпионатах мира по футболу.

41-летний форвард отличился в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 против сборной Узбекистана, став первым игроком в истории, которому удалось забить голы на шести разных мундиалях.

Роналду поражал ворота соперников на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 годов, превзойдя всех футболистов в истории турнира по этому показателю.

Всего на счету португальца девять голов в 24 матчах чемпионатов мира. Несмотря на возраст, капитан сборной Португалии продолжает оставаться одним из ключевых игроков национальной команды и регулярно пополняет список собственных рекордов.

Кроме того, Криштиану Роналду стал вторым самым возрастным автором гола в истории чемпионатов мира. Рекорд по-прежнему принадлежит легендарному нападающему сборной Камеруна Роже Милла, который отличился на чемпионате мира 1994 года в возрасте 42 лет и 39 дней.

Очередное достижение Роналду стало одним из главных событий турнира и еще раз подтвердило его статус одного из величайших футболистов в истории мирового футбола.


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URL: https://www.vb.kg/459618
Теги:
футбол, чемпионат мира, Португалия
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