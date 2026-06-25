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Фархата Иминова обвинили в вымогательстве $2 миллионов у инвесторов

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На заседании парламента депутат Нурбек Сыдыгалиев потребовал от Генеральной прокуратуры провести расследование в отношении Фархата Иминова, который с апреля по сентябрь 2025 года возглавлял Национальное агентство по инвестициям, а затем занял пост руководителя секретариата Нацсовета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий.

По заявлению парламентария, чиновник требовал крупную сумму у китайской компании, работавшей в поселке Мин-Куш Джумгальского района. "Есть некий Фархат Иминов, который требовал 2 миллиона долларов с компании. Китайские инвесторы написали письмо на имя президента КР с жалобами на него. Это письмо у меня на руках, там отмечается, сколько было денег переведено компании Иминова. Я требую провести расследование, так как инвесторов заставили теперь покинуть страну после того, как взяли деньги у них. Когда зовем их назад, они уже не хотят возвращаться", - заявил Сыдыгалиев. Сам Фархат Иминов озвученные обвинения пока не прокомментировал.

Стоит отметить, что это не первый громкий скандал вокруг чиновника. Ранее в его биографии уже упоминались обвинения 2017 года в попытке организации массовых беспорядков, которые он назвал ложью, а также добровольное сложение депутатских полномочий в 2018 году. Кроме того, эксперты указывали на возможный конфликт интересов в его деятельности: Иминов одновременно входил в совет директоров государственного ОАО "Электрические станции" и являлся соучредителем частной компании "Соларкоин", владеющей одной из крупнейших майнинг-ферм в стране. Его назначение в Нацагентство по инвестициям весной 2025 года также вызывало обеспокоенность в обществе из-за опасений, что неоднозначная репутация руководителя может отпугнуть потенциальных внешних партнеров.


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URL: https://www.vb.kg/459620
Теги:
вымогательство, инвестиции, Фархат Иминов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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