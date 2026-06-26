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Коалиция против пыток призвала СМИ активнее освещать проблему пыток

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- Назгуль Абдыразакова
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Несмотря на позитивные изменения в законодательстве и механизмах предупреждения пыток, проблема остается актуальной для Кыргызстана. Более того, в последние годы случаи пыток становятся менее заметными для общества. Об этом на пресс-кафе, приуроченном к Международному дню в поддержку жертв пыток, заявил член Коалиции против пыток Кыргызстана Уткир Джаббаров.

По его словам, Коалиция против пыток работает в Кыргызстане более десяти лет и объединяет неправительственные организации, занимающиеся защитой прав человека и оказанием помощи жертвам пыток.

Джаббаров отметил, что освещение темы пыток в средствах массовой информации остается важным инструментом их предупреждения.

"Без общественной поддержки и внимания со стороны СМИ бороться с пытками невозможно. Несмотря на то что эта тема тяжелая и многие не хотят о ней говорить, замалчивать проблему нельзя", - подчеркнул он.

По словам правозащитника, за годы участия Кыргызстана в Конвенции ООН против пыток в стране произошли положительные изменения. В частности, были усовершенствованы механизмы документирования пыток, а также приняты меры по совершенствованию законодательства.

Вместе с тем он отметил, что проблема до сих пор не решена окончательно.

"То, что сегодня жертвы пыток реже заявляют о нарушениях публично, не означает, что пыток стало меньше. Напротив, многие случаи становятся скрытыми, поскольку люди опасаются поднимать эту тему", - сказал Джаббаров.

По его данным, Коалиция против пыток ежегодно принимает более десяти обращений от граждан, сообщающих о фактах пыток и жестокого обращения.

Он также заявил, что среди наиболее распространенных методов пыток, о которых сообщают заявители, остаются применение электрошокеров и удушение полиэтиленовым пакетом. При этом большинство жалоб связано с действиями сотрудников правоохранительных органов.

Джаббаров выразил надежду, что дальнейшее совершенствование законодательства, работа Центра по предупреждению пыток при Институте Акыйкатчы, а также участие гражданского общества и СМИ будут способствовать сокращению подобных случаев.

"Мы надеемся, что наступит время, когда тема пыток станет для Кыргызстана такой же чуждой, как для стран, где подобные случаи практически не встречаются", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/459637
Теги:
права человека, пытки, Кыргызстан, СМИ
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