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В Бишкеке разработали единый план защиты Центральной Азии от селей

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке завершился масштабный Региональный диалог, на котором представители пяти стран Центральной Азии согласовали совместную Дорожную карту по борьбе с климатическими угрозами. Из-за глобального потепления регион теряет колоссальные суммы, а природные катастрофы давно вышли за рамки государственных границ. Встреча, проходившая с 24 по 26 июня, собрала на одной площадке делегатов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В диалоге приняли участие руководители госорганов, учёные, а также ключевые международные партнёры - Всемирный банк, ФАО и ПРООН. Принимающей стороной и организатором выступило Министерство чрезвычайных ситуаций КР совместно с Региональным экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА). Обсуждение прошло в рамках программы Всемирного банка "Восстановление устойчивых ландшафтов в Центральной Азии" (RESILAND CA+).

Центральная Азия сегодня признана одним из самых уязвимых регионов планеты перед лицом меняющегося климата. Стремительный рост температур, истощение земель, участившиеся лесные пожары, сели и паводки напрямую угрожают безопасности населения, устойчивости экосистем и социально-экономическому развитию стран. По оценкам Всемирного банка, экономический ущерб региона от разгула стихии уже достигает астрономических 10 миллиардов долларов США ежегодно. Поскольку большинство водных и селевых угроз носят трансграничный характер, бороться с ними в одиночку неэффективно. Именно поэтому главным итогом трёхдневных дискуссий стало детальное обсуждение проекта Региональной дорожной карты по снижению рисков трансграничных селей и паводков, которая включает в себя конкретный инвестиционный план для запуска приоритетных защитных мероприятий и направлена на укрепление координации между ведомствами.

Для того чтобы координировать усилия в режиме реального времени, участники встречи рассмотрели современные цифровые инструменты регионального взаимодействия. В их число вошли Портал знаний RESILAND CA+, единая региональная база данных для обмена информацией и интерактивный онлайн-каталог, способный отслеживать и прогнозировать климатически обусловленные стихийные бедствия трансграничного характера. Особое внимание эксперты уделили вопросам гармонизации ландшафтных политик и внедрению природоориентированных методов управления землями. В ходе диалога также были обсуждены инициативы по формированию региональной системы раннего предупреждения лесных пожаров и укреплению механизмов совместного реагирования на экологические угрозы.

Одним из самых примечательных пунктов повестки дня стали проекты на стыке экологии и дипломатии. Страны рассмотрели перспективы развития трансграничного природного туризма и уникальную инициативу - создание "Парка мира" на стыке границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, поднимались вопросы применения единых подходов к инвентаризации биоразнообразия для сохранения ключевых видов и мест их обитания. Ожидается, что выработанные в Бишкеке решения позволят центральноазиатским государствам действовать как единый механизм: заметно повысить эффективность мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, развивать устойчивое управление природными ресурсами и со


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URL: https://www.vb.kg/459648
Теги:
Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан, природные катаклизмы
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