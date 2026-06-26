Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 100.30 - 101.15

Рябых: Женщины все активнее занимают место в высокотехнологичных отраслях

223  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международное сотрудничество играет ключевую роль в расширении возможностей женщин в высокотехнологичных отраслях и способствует формированию благоприятной среды для их профессионального роста. Об этом на Форуме женщин ШОС в Бишкеке заявила руководитель Женского сообщества Росатома, член Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, координатор проекта "Женщины в высокотехнологичных отраслях: новые возможности" Александра Рябых.

По ее словам, сегодня Женское сообщество Росатома совместно с Советом Евразийского женского форума сотрудничает более чем с 50 странами -от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Особое внимание уделяется взаимодействию с государствами Центральной Азии.

"Несколько лет назад мы инициировали создание Международного совета по поддержке и развитию женщин в промышленности и технологиях. Сегодня в него входят представители 20 стран и одна страна-наблюдатель, включая Узбекистан, Казахстан и Кыргызскую Республику. В прошлом году представитель Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева вошла в состав Международного совета", - рассказала Рябых.

Она отметила, что основная задача совета - обмен опытом и лучшими практиками, а также формирование рекомендаций, которые помогут государствам и крупным промышленным компаниям создавать условия для повышения роли женщин в высокотехнологичных секторах экономики.

"Сегодня, в условиях стремительного развития технологий и цифровой экономики, особенно важно говорить о повышении роли женщин в экономике. И достичь этого усилиями одной страны невозможно. Именно поэтому мы развиваем международное сотрудничество", - подчеркнула она.

По словам Рябых, сегодня в 113 странах мира реализуются национальные стратегии и гендерные политики, направленные на поддержку женщин. Одним из ключевых направлений этих документов является вовлечение девушек в STEM-направления - науку, технологии, инженерию и математику, а также создание условий для профессионального развития женщин в высокотехнологичном секторе.

Она сообщила, что эксперты Международного совета за три года изучили более 180 корпоративных практик из 16 стран. Исследование охватило четыре направления: развитие лидерских компетенций и soft skills, вовлечение молодежи в STEM, поддержку социальной и гражданской активности женщин, а также развитие женского предпринимательства и технологических стартапов.

"В прошлом году мы представили первую редакцию White Book - "Белой книги", в которую вошли лучшие международные практики и программы поддержки женщин. Сегодня в мире существует более 10 тысяч женскоориентированных организаций, работающих в международном формате. Мы видим, что такие сообщества активно развиваются, в том числе в странах Центральной Азии", - отметила она.

Рябых также рассказала о совместных проектах, реализованных с партнерами в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. По ее словам, эти инициативы направлены не только на популяризацию вклада женщин в развитие науки, технологий и инноваций, но и на работу с молодежью.

"Мы сотрудничаем с большим количеством технических вузов, создавая безбарьерную среду для девушек. Исследования показывают, что многие начинают сомневаться, стоит ли продолжать обучение робототехнике, кибербезопасности и другим техническим специальностям. Однако сегодня эти стереотипы уже уходят в прошлое", - сказала она.

В качестве примера она привела опыт российской атомной отрасли. По ее словам, в Росатоме женщины составляют 33% коллектива - более 130 тысяч человек. Они работают сварщиками, крановщиками, развивают квантовые технологии, ядерную медицину и занимают ведущие позиции в атомной отрасли.

"В прошлом году была представлена первая в мире женщина - капитан атомного ледокола. А Алина Тутолмина стала первой в России девушкой, получившей сертификат на управление исследовательским ядерным реактором. Эти примеры подтверждают, что благодаря государственной поддержке и созданным условиям женщины успешно реализуют себя в высокотехнологичных профессиях", - подчеркнула Рябых.

Она добавила, что сегодня международное сотрудничество выходит далеко за рамки отдельных государств. Так, девушки из разных стран уже находят наставников за рубежом и совместно реализуют образовательные и профессиональные проекты.

"Повысить долю женщин в STEM можно только через международные инициативы и совместные проекты. Именно поэтому до конца года у нас запланированы мероприятия во Вьетнаме, а в Танзании пройдет первый форум "Россия - Африка", посвященный женской повестке. Кроме того, к Международному совету присоединятся еще четыре страны объединения BRICS+", - сообщила она.

По мнению Александры Рябых, Форум женщин ШОС подтверждает, что продвижение женщин в экономике сегодня объединяет усилия государства, бизнеса и гражданского общества.

"Мне кажется, главным итогом форума станет определение новых направлений совместной работы и тех актуальных задач, над которыми нам необходимо работать, чтобы участие женщин в развитии экономики наших стран продолжало устойчиво расти", - заключила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459664
Теги:
Россия, Бишкек, Кыргызстан, женский форум
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  