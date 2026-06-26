Рябых: Женщины все активнее занимают место в высокотехнологичных отраслях

Международное сотрудничество играет ключевую роль в расширении возможностей женщин в высокотехнологичных отраслях и способствует формированию благоприятной среды для их профессионального роста. Об этом на Форуме женщин ШОС в Бишкеке заявила руководитель Женского сообщества Росатома, член Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, координатор проекта "Женщины в высокотехнологичных отраслях: новые возможности" Александра Рябых.

По ее словам, сегодня Женское сообщество Росатома совместно с Советом Евразийского женского форума сотрудничает более чем с 50 странами -от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Особое внимание уделяется взаимодействию с государствами Центральной Азии.

"Несколько лет назад мы инициировали создание Международного совета по поддержке и развитию женщин в промышленности и технологиях. Сегодня в него входят представители 20 стран и одна страна-наблюдатель, включая Узбекистан, Казахстан и Кыргызскую Республику. В прошлом году представитель Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева вошла в состав Международного совета", - рассказала Рябых.

Она отметила, что основная задача совета - обмен опытом и лучшими практиками, а также формирование рекомендаций, которые помогут государствам и крупным промышленным компаниям создавать условия для повышения роли женщин в высокотехнологичных секторах экономики.

"Сегодня, в условиях стремительного развития технологий и цифровой экономики, особенно важно говорить о повышении роли женщин в экономике. И достичь этого усилиями одной страны невозможно. Именно поэтому мы развиваем международное сотрудничество", - подчеркнула она.

По словам Рябых, сегодня в 113 странах мира реализуются национальные стратегии и гендерные политики, направленные на поддержку женщин. Одним из ключевых направлений этих документов является вовлечение девушек в STEM-направления - науку, технологии, инженерию и математику, а также создание условий для профессионального развития женщин в высокотехнологичном секторе.

Она сообщила, что эксперты Международного совета за три года изучили более 180 корпоративных практик из 16 стран. Исследование охватило четыре направления: развитие лидерских компетенций и soft skills, вовлечение молодежи в STEM, поддержку социальной и гражданской активности женщин, а также развитие женского предпринимательства и технологических стартапов.

"В прошлом году мы представили первую редакцию White Book - "Белой книги", в которую вошли лучшие международные практики и программы поддержки женщин. Сегодня в мире существует более 10 тысяч женскоориентированных организаций, работающих в международном формате. Мы видим, что такие сообщества активно развиваются, в том числе в странах Центральной Азии", - отметила она.

Рябых также рассказала о совместных проектах, реализованных с партнерами в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. По ее словам, эти инициативы направлены не только на популяризацию вклада женщин в развитие науки, технологий и инноваций, но и на работу с молодежью.

"Мы сотрудничаем с большим количеством технических вузов, создавая безбарьерную среду для девушек. Исследования показывают, что многие начинают сомневаться, стоит ли продолжать обучение робототехнике, кибербезопасности и другим техническим специальностям. Однако сегодня эти стереотипы уже уходят в прошлое", - сказала она.

В качестве примера она привела опыт российской атомной отрасли. По ее словам, в Росатоме женщины составляют 33% коллектива - более 130 тысяч человек. Они работают сварщиками, крановщиками, развивают квантовые технологии, ядерную медицину и занимают ведущие позиции в атомной отрасли.

"В прошлом году была представлена первая в мире женщина - капитан атомного ледокола. А Алина Тутолмина стала первой в России девушкой, получившей сертификат на управление исследовательским ядерным реактором. Эти примеры подтверждают, что благодаря государственной поддержке и созданным условиям женщины успешно реализуют себя в высокотехнологичных профессиях", - подчеркнула Рябых.

Она добавила, что сегодня международное сотрудничество выходит далеко за рамки отдельных государств. Так, девушки из разных стран уже находят наставников за рубежом и совместно реализуют образовательные и профессиональные проекты.

"Повысить долю женщин в STEM можно только через международные инициативы и совместные проекты. Именно поэтому до конца года у нас запланированы мероприятия во Вьетнаме, а в Танзании пройдет первый форум "Россия - Африка", посвященный женской повестке. Кроме того, к Международному совету присоединятся еще четыре страны объединения BRICS+", - сообщила она.

По мнению Александры Рябых, Форум женщин ШОС подтверждает, что продвижение женщин в экономике сегодня объединяет усилия государства, бизнеса и гражданского общества.

"Мне кажется, главным итогом форума станет определение новых направлений совместной работы и тех актуальных задач, над которыми нам необходимо работать, чтобы участие женщин в развитии экономики наших стран продолжало устойчиво расти", - заключила она.