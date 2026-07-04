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Жительницу Узгенского района оштрафовали за порчу пастбищных земель

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Жительницу Узгенского района привлекли к административной ответственности за самовольное снятие плодородного слоя почвы на пастбищных землях. Помимо штрафа в размере 3 тыс. сомов, ей предстоит возместить ущерб государству в сумме 51 120 сомов.

Как сообщили в Службе по земельному и водному надзору, нарушение выявило территориальное управление по городу Ош и Ошской области в ходе проверки участка Беш-Кепе, расположенного в селе Жылалды Торт-Колского айылного аймака.

Установлено, что жительница села Прогресс З.Т. без разрешения сняла плодородный слой почвы на площади около 100 квадратных метров, нарушив требования земельного законодательства.

По итогам проверки специалисты составили акт обследования, выдали предписание об устранении нарушений и оформили протокол об административном правонарушении. В соответствии со статьей 239 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях нарушительнице назначен штраф в размере 3 000 сомов.

Кроме того, специалисты рассчитали ущерб, причиненный государству в результате повреждения плодородного слоя почвы. Его сумма составила 51 120 сомов.

В настоящее время нарушительнице и соответствующему айыл окмоту предписано восстановить поврежденный участок пастбищных земель и привести его в первоначальное состояние в установленном законодательством порядке.


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URL: https://www.vb.kg/459846
Теги:
земельный участок, пастбища, Узгенский район, Минсельхоз
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