Неймар рассматривает возможность возвращения в "Барселону" этим летом

Бразильский футболист Неймар готов вернуться в ФК "Барселона" в предстоящем летнем трансферном окне. После своего перехода в "Аль-Хилал" Неймар, как утверждается, открыт для возвращения в каталонский клуб, даже если это будет означать снижение зарплаты, чтобы поддерживать форму перед ЧМ-2026.

Однако руководство "Барселоны" подходит к ситуации с осторожностью. Хотя обсуждения о возможном возвращении Неймара продолжаются, значительными факторами, которые могут повлиять на решение, являются финансовые ограничения и текущее состояние состава команды. "Барселона" также сосредоточена на развитии молодых талантов, что может повлиять на вероятность возвращения Неймара.

С приближением летнего трансферного окна вероятность возвращения Неймара в "Барселону" продолжает оставаться предметом обсуждения, и болельщики с нетерпением ждут дальнейших новостей.