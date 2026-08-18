Подрядчика по строительству ирригации в Бишкеке внесли в черный список

Мэрия Бишкека включила ОсОО "ММ Стиль" в Реестр ненадежных (недобросовестных) поставщиков из-за ненадлежащего исполнения обязательств при строительстве ирригационных систем. Об этом сообщили в муниципалитете.

В 2025 году муниципальная администрация мэрии по Октябрьскому району заключила с компанией договоры на строительство ирригационных систем в 8-м, 9-м и 10-м микрорайонах, а также в микрорайоне "Тунгуч". Завершить работы подрядчик должен был до 1 апреля 2026 года.

При обследовании объектов были выявлены многочисленные недостатки. В частности, зафиксированы нарушения при установке ирригационных лотков и укладке асбестовых труб, трещины и повреждения бетонных конструкций, разрушение отдельных элементов системы и нарушение уклонов.

Кроме того, выявлены просадка прилегающего дорожного покрытия, ненадлежащее укрепление конструкций и использование асбестовых труб ненадлежащего качества.

По данным мэрии, готовность ирригационной системы в 8-м микрорайоне составляет 85%, в 9-м - 99%, в 10-м - 90%.

В муниципалитете отметили, что подрядчик не устранил выявленные недостатки в полном объеме и не исполнил гарантийные обязательства. В связи с этим ОсОО "ММ Стиль" внесли в Реестр ненадежных (недобросовестных) поставщиков мэрии Бишкека.

Мэрия заявила, что продолжит контролировать качество подрядных работ и соблюдение компаниями договорных и гарантийных обязательств.