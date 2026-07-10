Защитник сборной Узбекистана заинтересовал европейские клубы

Защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. После выступления на чемпионате мира 2026 года 22-летний футболист привлек внимание сразу нескольких зарубежных клубов.

По имеющейся информации, интерес к центральному защитнику проявляют немецкая "Боруссия" Менхенгладбах, российский "Рубин", а также итальянские клубы "Фиорентина", "Венеция" и "Удинезе". Сообщается, что представители некоторых команд уже прибыли в Ташкент для оценки игрока и обсуждения возможного трансфера.

Урозов выступает за "Самаркандское Динамо" и считается одним из перспективных защитников узбекского футбола. Благодаря росту 190 см, уверенной игре в обороне и качественному первому пасу он привлек внимание европейских скаутов.

На чемпионате мира 2026 года защитник провел два матча в составе сборной Узбекистана, сыграв против Колумбии и ДР Конго.

По данным источников, трансфер Урозова может принести "Самаркандскому Динамо" около 1 миллиона евро. В настоящее время официальных заявлений о переходе футболиста не поступало.