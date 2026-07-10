Австралия и Фиджи заключили оборонный союз для сдерживания влияния Китая

Австралия и Фиджи официально вывели двусторонние отношения на уровень стратегического альянса, подписав новое соглашение о безопасности. Как сообщает издание The Guardian, этот неожиданный шаг является частью масштабной стратегии Канберры, направленной на ограничение растущего влияния Китая в Тихоокеанском регионе.

Для австралийского правительства во главе с Энтони Албанизом этот договор стал уже вторым крупным соглашением за последние 12 месяцев - менее года назад аналогичный пакт был заключен с Папуа - Новой Гвинеей. До этого на протяжении 75 лет ключевыми формальными союзниками Канберры в регионе оставались лишь США и Новая Зеландия.

Новое соглашение, получившее название "Океан мира", подписали в Суве премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и его фиджийский коллега Ситивени Рабука. Ожидается, что в перспективе к этому альянсу смогут присоединиться и другие государства региона, включая Тонга, Новую Зеландию и Папуа - Новую Гвинею.

По условиям оборонного пакта, стороны обязуются совместно реагировать на общие угрозы. В документе подчеркивается, что потенциальное вооруженное нападение на одну из стран будет расцениваться как прямая угроза стабильности всего Тихоокеанского региона. Кроме того, соглашение предусматривает обязательные взаимные консультации в случае возникновения любых ситуаций, ставящих под удар суверенитет или мир в обеих республиках.

The Guardian отмечает, что с 2022 года правительство австралийских лейбористов планомерно расширяет сеть международных соглашений на фоне усиления активности Пекина, который ранее заключил секретный оборонный пакт с Соломоновыми островами. Помимо Фиджи, Канберра уже укрепила оборонные связи с Вануату и Тувалу.

Впрочем, премьер-министр Фиджи Ситивени Рабука выразил уверенность, что новые договоренности не вызовут резкой дипломатической реакции со стороны КНР. По его словам, соглашение касается исключительно двустороннего партнерства с Австралией и не угрожает контактам Сувы или Канберры с Пекином.

Помимо военной безопасности, в тексте договора отдельное внимание уделено экологическим вызовам. Власти обеих стран признали изменение климата ключевой угрозой для благополучия региона и договорились координировать усилия по борьбе с экологическим кризисом в рамках Форума тихоокеанских островов. В качестве дополнительного бонуса для граждан Фиджи новое партнерство может открыть перспективы более свободного визового доступа в Австралию.