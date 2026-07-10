Канат Сагынбаев: Изучаем опыт Китая в сокращении бедности

Сотрудникам Министерства труда, социального обеспечения и миграции едва ли не ежедневно приходится сталкиваться с тяжелыми жизненными ситуациями, в которых оказываются люди. Порой случаи выходят за грани разумного. Например, мать ради сохранения пособия на сына готова была оставить его калекой на всю жизнь. Как рассказали в министерстве, из-за проблем с ногой ребенок не мог нормально ходить, хотя дефект можно исправить, сделав не очень сложную операцию. Но мать маленького мальчика не спешила с лечением, ей было выгоднее получать на него пособие, чем лечить его. После операции ребенок может нормально ходить, учиться, значит, выплаты прекратятся. И если бы не вмешались работники министерства, то ребенок так бы и остался инвалидом на всю жизнь…

Но есть и хорошие новости, о которых рассказал министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев на встрече с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет". В частности, с 1 июля вводится новый вид пособия "Бала ырысы" в размере 1200 сомов. Его могут получать все дети до 3-х лет, независимо от социального положения семьи, здоровья, при наличии кыргызского гражданства, совместного проживания ребёнка с получателем пособия (родителем или законным представителем).

Также с 1 июля граждане, уезжающие в Россию, по словам Сагынбаева, должны за 72 часа уведомить соответствующие госорганы страны о предстоящей поездке. Для этого необходимо зайти в мобильное приложение RuID и заполнить свои данные: ИНН, имя, фамилию и даже голос. Кроме того, необходимо указать цель поездки, регион прибытия, время въезда и выезда из страны. После заполнения требуемых пунктов на мобильный телефон приходит QR код, который и нужно показать при пересечении границы.

Рабочие руки требуются везде

Затем министр повел журналистов в Центр трудоустройства Бишкека. Вакансии, как рассказали там, в основном – рабочие специальности и сфера обслуживания. Не хватает рабочих в МП "Тазалык". Более двух тысяч человек требуются на производстве - заводах, фабриках. На учет в поиске работы можно встать с 16 лет. Несмотря на рабочий день, людей в центре почти нет. Это и понятно, когда все в интернете – нет необходимости физического присутствия. Правда, немало молодых людей было в отделе трудоустройства за рубежом. Специалисты толково объясняли им, как можно получить работу в Японии, Южной Корее, Великобритании. Как рассказали в центре, больше всего едут именно в Великобританию. В этом году туда уехало 5 тысяч кыргызстанцев. На заработки в Болгарию отправились около 2 тысяч человек.

Еще стали обращаться китайские инвесторы. В апреле этого года была проведена ярмарка вакансий, куда пришли представители 6-7 китайских компаний, которые рассказали об имеющихся вакансиях и пригласили на работу граждан КР.

Нуждающихся – тысячи

Следующим пунктом стало посещение Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий. Мастера с многолетним стажем изготавливают здесь протезы для ног и рук. Детали покупают в разных странах. Некоторые виды сырья, например, кожа – местные. Как нас заверили, протезы нуждающимся изготавливают бесплатно!

Несмотря на социальную направленность предприятия, серьезное внимание на него обратили только года три назад. Впервые за 40 лет сделали полноценный ремонт здания. В 2024 году выделили 100 миллионов сомов на ремонт и покупку нового оборудования.

Людей нуждающихся в протезах, ортопедической обуви, костылях и других вспомогательных приспособлениях около 13,5 тысячи. Почти три тысячи из них нуждаются в протезах, в том числе более 80 детей. По разным причинам люди становятся инвалидами и обращаются к специалистам учреждения. Чаще всего, как нам пояснили, это ампутации конечностей из-за сахарного диабета, много людей после инсульта, травм.

Новинка предприятия – 3D-протезный участок, где на современных станках 3D технологий изготавливают приемные гильзы протезов нижних конечностей. Здесь трудятся 159 человек. Один из них – Роман Филиппов, он изготавливает ортопедическую обувь. Причем для каждого человека она индивидуальная. Был даже клиент, которому требовалась обувь пятидесятого размера. Изделия, говорит Роман, только из натуральной кожи, поскольку обувь должна "дышать". Мастер обучался полгода, а на овладение профессией, по его словам, ушло больше трех лет.

Дети требуют постоянного внимания

Самым тяжелым было посещение Беловодского детского психоневрологического учреждения в Московском районе. Сегодня здесь проходят лечение 229 детей.

Министерство сделало все возможное, чтобы пребывание их было максимально комфортным. Полноценное питание 5 раз в день, на которое выделяется 220 сомов на одного ребенка, здания после ремонта. Постоянно помогают сердобольные спонсоры.

Воспитатели и няни работают круглые сутки, посменно. Работать здесь и физически, и психологически тяжело. Нам даже не удалось поговорить ни с кем из воспитателей, потому что дети требуют постоянного внимания. Работают здесь в основном женщины. Мужчины не выдерживают такой психологической нагрузки. Хотя, как сказали воспитатели, нередко требуется мужская сила, чтобы успокоить особо буйных детей.

Программа по борьбе с бедностью

Пользуясь случаем, задал вопрос министру о сотрудничестве с Китаем в рамках ШОС.

- Мы начали разработку программы по сокращению бедности. Мой заместитель недавно вернулся из командировки в Китай, где знакомился с опытом искоренения бедности, чтобы включить эти методы в нашу программу, - сказал Канат Сагынбаев. - Большую роль в этом играет занятость населения, надо предоставить людям работу и достойную заработную плату. Акцент будет сделан на создание рабочих мест в регионах, чтобы сократить внутреннюю миграцию.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь