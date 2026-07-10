В мире выросло число миллиардеров

Число миллиардеров на планете впервые в истории превысило отметку в 3300 человек. Такие данные приводятся в свежем отчете швейцарского финансового конгломерата UBS. Согласно исследованию, основная часть участников этого элитного клуба владеет капиталами, не превышающими 50 миллиардов долларов, тогда как оставшаяся группа сверхбогатых людей обладает активами свыше 100 миллиардов. Главным местом концентрации мирового богатства по-прежнему остаются Соединенные Штаты.

Параллельно с этим журнал Forbes представил обновленный рейтинг богатейших бизнесменов мира, который возглавил Илон Маск. Состояние американского предпринимателя перешагнуло исторический рубеж и оценивается теперь чуть более чем в один триллион долларов. Ключевым драйвером такого роста стал выход его космической компании SpaceX на биржу Nasdaq.

Остальные позиции в первой пятерке глобального рейтинга распределились следующим образом:

Второе место: Ларри Пейдж (сооснователь Google) - 291 миллиард долларов.

Третье место: Сергей Брин (сооснователь Google) - 269 миллиардов долларов.

Четвертое и пятое места: Джефф Безос (основатель Amazon) и Майкл Делл (создатель Dell Technologies).

В топ-10 главных миллиардеров планеты также закрепились глава Meta Марк Цукерберг, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, руководитель NVIDIA Дженсен Хуанг, владелец люксовой империи LVMH Бернар Арно и легендарный инвестор, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

В женском сегменте рейтинга лидерство удерживает наследница торговой империи Walmart Элис Уолтон, чей капитал на сегодняшний день оценивается в 121 миллиард долларов.