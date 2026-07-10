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В новом российском учебнике истории отметили "положительную роль" Трампа

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В России на электронной платформе "Моя школа" вышло третье, обновленное издание единой линейки учебников по истории для 5–11-го классов. Как сообщает РБК, ознакомившийся с новой редакцией учебника по отечественной истории для 11-го класса, авторы книги - помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов - внесли масштабные правки в финальную главу, посвященную современной России и специальной военной операции.

По словам референта управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Владислава Кононова, изменения носят характер "текущего редактирования". Повествование в российских школьных учебниках было доведено до 2025 года, обновился перечень героев, а также сократилось число прямых QR-кодов на фильмы - теперь в конце параграфов даются ссылки на общий образовательный портал. Соавтор линейки, академик РАН Александр Чубарьян добавил, что ежегодное обновление учебных материалов является для российской системы образования стандартным рабочим процессом.

Смещение фокуса с Вашингтона на "коллективный Запад"

Анализ РБК показал, что ключевые изменения коснулись роли США в международных конфликтах. Из раздела о спецоперации полностью исчезло упоминание Совета Россия - НАТО, а параграф "Давление на Россию со стороны США" теперь называется лаконичнее - "Давление на Россию".

Риторика учебника претерпела следующие изменения:

  1. Тезисы о том, что энергетическая независимость Европы "не устраивала США", а также описание событий в Грузии теперь переписаны с акцентом на действия "коллективного Запада".
  2. Авторы убрали утверждение, что США использовали "военно-террористические методы" в Сирии, Ираке и Ливии ради прибылей своих корпораций.
  3. Изменился блок о сирийском конфликте. Из него исключили данные о сотнях тысяч жертв исламистов и миллионах беженцев, а вместо формулировки о попытках коалиции "свергнуть законное правительство" теперь указано, что США и НАТО вели боевые действия против Башара Асада силами оппозиции и запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

Дипломатический контекст и новые хроники

В историческую хронику вошел снос советских мемориалов во Львове в 2025 году, включая осквернение могилы разведчика Николая Кузнецова. В разделе об "украинском неоназизме" авторы скорректировали статистику, указав, что до 1991 года русский язык считали родным 90% населения Украины (в прошлой версии говорилось о 80% до 2014 года). При этом фразу о готовности Вашингтона "воевать до последнего украинца" из текста удалили.

В новые параграфы также включены следующие события:

  1. Срыв переговоров: В тексте утверждается, что весной 2022 года прервать мирный диалог с Россией от Киева потребовали прибывшие туда экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и представители США.
  2. Позиция Европы и Дональда Трампа: В учебнике отмечается, что на фоне успехов российских войск европейские лидеры с 2025 года заговорили о прекращении огня без условий. При этом авторы положительно оценивают роль Дональда Трампа в мирном урегулировании, упоминая его трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Анкоридже и слова Трампа о том, что при его президентстве конфликта бы не случилось.
  3. Внутренняя повестка РФ: В книгу внесены данные о рекорде на российских президентских выборах (явка 77%, результат 87%), создании фонда "Защитники Отечества" и программе "Время героев". Также упомянуты теракт в "Крокус Сити Холле", попытка прорыва ВСУ к Курской АЭС и убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и покушение на Захара Прилепина.

Ротация в списке героев

Авторы существенно переработали список имен участников СВО. В российский учебник были добавлены председатель "Движения первых" Артур Орлов и руководитель "Юнармии" Владислав Головин (позывной "Струна").

В то же время из новой редакции полностью убрали упоминание Апти Алаудинова. Вместе с этим составители исключили прошлогоднюю формулировку о том, что бойцы чеченского спецотряда "Ахмат" "наводят ужас на нацистов" - в новой редакции этот фрагмент отсутствует.


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URL: https://www.vb.kg/459970
Теги:
Россия, учебники, история
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