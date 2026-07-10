В России на электронной платформе "Моя школа" вышло третье, обновленное издание единой линейки учебников по истории для 5–11-го классов. Как сообщает РБК, ознакомившийся с новой редакцией учебника по отечественной истории для 11-го класса, авторы книги - помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов - внесли масштабные правки в финальную главу, посвященную современной России и специальной военной операции.
По словам референта управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Владислава Кононова, изменения носят характер "текущего редактирования". Повествование в российских школьных учебниках было доведено до 2025 года, обновился перечень героев, а также сократилось число прямых QR-кодов на фильмы - теперь в конце параграфов даются ссылки на общий образовательный портал. Соавтор линейки, академик РАН Александр Чубарьян добавил, что ежегодное обновление учебных материалов является для российской системы образования стандартным рабочим процессом.
Смещение фокуса с Вашингтона на "коллективный Запад"
Анализ РБК показал, что ключевые изменения коснулись роли США в международных конфликтах. Из раздела о спецоперации полностью исчезло упоминание Совета Россия - НАТО, а параграф "Давление на Россию со стороны США" теперь называется лаконичнее - "Давление на Россию".
Риторика учебника претерпела следующие изменения:
Дипломатический контекст и новые хроники
В историческую хронику вошел снос советских мемориалов во Львове в 2025 году, включая осквернение могилы разведчика Николая Кузнецова. В разделе об "украинском неоназизме" авторы скорректировали статистику, указав, что до 1991 года русский язык считали родным 90% населения Украины (в прошлой версии говорилось о 80% до 2014 года). При этом фразу о готовности Вашингтона "воевать до последнего украинца" из текста удалили.
В новые параграфы также включены следующие события:
Ротация в списке героев
Авторы существенно переработали список имен участников СВО. В российский учебник были добавлены председатель "Движения первых" Артур Орлов и руководитель "Юнармии" Владислав Головин (позывной "Струна").
В то же время из новой редакции полностью убрали упоминание Апти Алаудинова. Вместе с этим составители исключили прошлогоднюю формулировку о том, что бойцы чеченского спецотряда "Ахмат" "наводят ужас на нацистов" - в новой редакции этот фрагмент отсутствует.